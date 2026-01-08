8 de enero de 2026
ANSES: quiénes cobran este jueves 8 de enero de 2026

ANSES informa que continúa el pago de las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares por Pensiones No Contributivas iniciadas en diciembre.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este jueves 8 de enero. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Diciembre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de enero de 2026.
  • Diciembre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de enero de 2026.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 9 de diciembre hasta el 12 de enero de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Cuándo y cuánto cobro SUAF en enero de 2026: fechas y montos
Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de diciembre, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 12 de este mes.

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para enero 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 9 de enero
  • Documentos terminados en 1: 12 de enero
  • Documentos terminados en 2: 13 de enero
  • Documentos terminados en 3: 14 de enero
  • Documentos terminados en 4: 15 de enero
  • Documentos terminados en 5: 16 de enero
  • Documentos terminados en 6: 19 de enero
  • Documentos terminados en 7: 20 de enero
  • Documentos terminados en 8: 21 de enero
  • Documentos terminados en 9: 22 de enero

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • Documentos terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • Documentos terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • Documentos terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • Documentos terminados en 8 y 9: 29 de enero

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 9 de enero
  • Documentos terminados en 1: 12 de enero
  • Documentos terminados en 2: 13 de enero
  • Documentos terminados en 3: 14 de enero
  • Documentos terminados en 4: 15 de enero
  • Documentos terminados en 5: 16 de enero
  • Documentos terminados en 6: 19 de enero
  • Documentos terminados en 7: 20 de enero
  • Documentos terminados en 8: 21 de enero
  • Documentos terminados en 9: 22 de enero

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 12 de enero
  • Documentos terminados en 1: 13 de enero
  • Documentos terminados en 2: 14 de enero
  • Documentos terminados en 3: 15 de enero
  • Documentos terminados en 4: 16 de enero
  • Documentos terminados en 5: 19 de enero
  • Documentos terminados en 6: 20 de enero
  • Documentos terminados en 7: 21 de enero
  • Documentos terminados en 8: 22 de enero
  • Documentos terminados en 9: 23 de enero

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

  • Documentos terminados en 0 y 1: 14 de enero
  • Documentos terminados en 2 y 3: 15 de enero
  • Documentos terminados en 4 y 5: 16 de enero
  • Documentos terminados en 6 y 7: 19 de enero
  • Documentos terminados en 8 y 9: 20 de enero

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Primera quincena: todos los documentos desde el lunes 12 de enero al 12 de febrero de 2026
  • Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 22 de enero al 12 de febrero de 2026

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 9 de enero
  • Documentos terminados en 2 y 3: 12 de enero
  • Documentos terminados en 4 y 5: 13 de enero
  • Documentos terminados en 6 y 7: 14 de enero
  • Documentos terminados en 8 y 9: 15 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero de 2026.

Desempleo Plan 1

  • Documentos terminados en 0 y 1: 22 de enero
  • Documentos terminados en 2 y 3: 23 de enero
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de enero
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de enero
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de enero

Desempleo Plan 2

  • Diciembre: todas las terminaciones de documento desde el martes 6 de enero al 12 de este mismo mes.

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

