La provincia de Mendoza tiene las expensas más caras del país: cuánto cuestan en promedio

El alquiler de un departamento de dos habitaciones en la provincia de Mendoza ronda, en promedio, los $550.000 mensuales . Si bien el valor puede variar según la zona y el estado del inmueble, para muchos inquilinos el mayor obstáculo no es sólo el alquiler, sino también el costo de las expensas , que encarece de forma significativa el gasto mensual.

En este contexto, un informe reciente de la plataforma Octavo Piso reveló que Mendoza lidera el ranking nacional de las provincias con expensas más caras , incluso por encima de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Neuquén, que hasta ahora encabezaba la lista.

El relevamiento se realizó sobre 200.000 consorcios céntricos y estables ubicados en 17 distritos del país . Según el estudio, Mendoza registra el promedio de expensas más elevado , con un valor mensual de $262.061,21 , ubicándose en el primer puesto del ranking nacional.

De acuerdo el relevamiento, el valor mensual promedio de las expensas en Mendoza es de $262.061,21.

De esta manera, la provincia desplazó a CABA y a Neuquén, consolidándose como el distrito con mayores costos de mantenimiento en edificios residenciales.

Top 10 de las provincias con expensas más caras

Mendoza: $262.061,21

Ciudad de Buenos Aires: $236.576,10

$236.576,10 Neuquén: $201.407,62

$201.407,62 Entre Ríos: $190.339,30

$190.339,30 Catamarca: $178.457,04

$178.457,04 Buenos Aires: $165.049,26

$165.049,26 Córdoba: $157.970,84

$157.970,84 Misiones: $141.772,89

$141.772,89 Tucumán: $139.957,60

$139.957,60 Jujuy: $137.200,38

Las provincias con las expensas más bajas

En contraste con Mendoza, otras provincias del país registran valores considerablemente menores. Incluso dentro de la región cuyana, San Luis se posiciona entre los distritos con expensas más económicas.

Según el informe, las provincias con los costos más bajos son:

Río Negro: $124.496,59

$124.496,59 Chubut: $112.108,60

$112.108,60 Santa Fe: $111.728,21

$111.728,21 Chaco: $76.873,80

$76.873,80 Salta: $56.702,45

$56.702,45 San Luis: $50.541,93

Así, alquilar en Mendoza no sólo implica afrontar valores altos de alquiler, sino también expensas que impactan de lleno en el bolsillo y condicionan las decisiones habitacionales.