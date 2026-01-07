Video: una mujer murió tras recibir disparos de un agente de migración de Estados Unidos

En la ciudad de Minneapolis , estado de Minnesota , una mujer de 37 años murió tras recibir varios disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). A bordo de su camioneta, un video grabado por un testigo directo mostró cómo la víctima intervino en medio de una redada migratoria , lo que derivó en que un efectivo efectuara disparos a quemarropa .

Aunque el hecho despertó un fuerte repudio por parte del alcalde de Minneapolis , desde la Secretaría de Seguridad Nacional , encabezada por Kristi Noem , y desde la Casa Blanca , el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , respaldaron el accionar del agente, al considerar el episodio como un acto de terrorismo doméstico .

Este miércoles , en un barrio residencial del centro-sur de Minneapolis , una ciudadana estadounidense perdió la vida tras recibir varios disparos dentro de su vehículo , mientras en la zona se desarrollaba un operativo de control migratorio en el que decidió intervenir.

#Mundo | Mujer muere baleada por un agente de ICE en Minneapolis y crece la tensión por los operativos migratorios pic.twitter.com/P14p6gYn2g

Ante la presencia de varios testigos, la mujer cuestionó el accionar de los agentes . Uno de los efectivos le ordenó descender del vehículo para ser detenida e intentó abrir la puerta del lado del conductor . Al negarse, la mujer dio marcha atrás e intentó huir , momento en el que un segundo agente disparó al menos tres veces de manera directa.

Como consecuencia, la camioneta avanzó sin control y chocó contra otro vehículo estacionado. Vecinos y testigos observaron la escena con consternación, mientras agentes del ICE acordonaban el área y personal médico confirmaba el fallecimiento de la mujer en el lugar.

Embed Today, ICE officers in Minneapolis were conducting targeted operations when rioters began blocking ICE officers and one of these violent rioters weaponized her vehicle, attempting to run over our law enforcement officers in an attempt to kill them—an act of domestic terrorism.… — Homeland Security (@DHSgov) January 7, 2026

El video generó repercusión y Trump dio su opinión

Las imágenes del episodio se viralizaron rápidamente y reavivaron un intenso debate público, con reacciones encontradas entre funcionarios locales y autoridades nacionales.

Por un lado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo durante una visita a Texas que se trató de un “acto de terrorismo doméstico” contra agentes del ICE, al asegurar que la mujer intentó atropellar a los oficiales, lo que habría obligado a una reacción inmediata.

En la misma línea, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, defendió el accionar del agente y afirmó: “La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la que conducía el coche se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose. Luego atropelló de manera violenta, deliberada y brutal a un agente del ICE, quien parece haber disparado en defensa propia ”.

Embed

Desde el otro extremo, el repudio fue encabezado por vecinos que presenciaron el hecho y reclamaron la salida del ICE de Minnesota. También se expresó el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien cuestionó la presencia de más de 2.000 agentes en la ciudad: “No están aquí para generar seguridad. Lo que están haciendo no es brindar protección en Estados Unidos, sino provocar caos y desconfianza ”.

Fuente: Infobae y Clarín