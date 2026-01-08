8 de enero de 2026
EL SUR CONCENTRA LA MAYOR PRODUCCIÓN

La cosecha de ciruela para industria en Mendoza se estima en más de 70 mil toneladas

Tras los relevamientos técnicos, el Ministerio de Producción ajustó el pronóstico de cosecha de ciruela para industria. Los detalles del informe.

La cosecha de ciruela para industria en Mendoza se estima en más de 70 mil toneladas

La cosecha de ciruela para industria en Mendoza se estima en más de 70 mil toneladas

Por Sitio Andino Economía

El Ministerio de Producción presentó el pronóstico de cosecha de ciruela para industria correspondiente a la campaña 2025/26, elaborado por la Dirección de Agricultura. Tras los relevamientos técnicos y los ajustes derivados de eventos climáticos registrados hacia el cierre del año, la producción provincial fue estimada en 72.879 toneladas.

La cifra surge de una proyección inicial de 80.956 toneladas, que debió ser revisada a la baja debido a distintas contingencias que afectaron el desarrollo del cultivo, principalmente fenómenos climáticos adversos.

IPA 2024 PLANTA INDUSTRIAL PROA, ciruelas, congreso internacional de la ciruela.jpg
La producción provincial de ciruela fue estimada en 72.879 toneladas.

La producción provincial de ciruela fue estimada en 72.879 toneladas.

Fuerte concentración productiva en el oasis Sur

El informe confirma que la producción de ciruela para industria se encuentra altamente concentrada en el oasis Sur, que aporta el 89 % del total provincial, con una estimación inicial de 72.122 toneladas.

El oasis Este representa alrededor del 7 % del volumen total, mientras que las zonas Norte y Valle de Uco completan el resto de la producción, con participaciones significativamente menores dentro del esquema provincial.

Cómo se elaboró la estimación y el impacto del clima

La proyección se construyó a partir de monitoreos sistemáticos de floración realizados entre fines de agosto y comienzos de octubre, con visitas semanales a fincas representativas según variedad y región. En una segunda etapa, durante noviembre, se realizaron relevamientos de fruta luego del raleo, instancia clave para definir el potencial real de cosecha.

En total, los equipos técnicos evaluaron 696 árboles y relevaron más de 11.600 frutos, lo que permitió ajustar con mayor precisión las estimaciones productivas. En ese contexto, la variedad D’Agen volvió a consolidarse como la dominante en la provincia, tanto por superficie implantada como por volumen proyectado.

Ciruela ciruelas fruta fresco agricultura
Durante diciembre, diversas tormentas de granizo afectaron zonas productiva que obligaron a redefinir la proyección 2025/26.

Durante diciembre, diversas tormentas de granizo afectaron zonas productiva que obligaron a redefinir la proyección 2025/26.

Durante diciembre, diversas tormentas de granizo afectaron zonas productivas, principalmente en el Sur mendocino. A esto se sumó el fuerte evento climático registrado el 6 de enero en San Rafael, cuyos daños aún están siendo relevados, por lo que su impacto definitivo continúa bajo análisis.

Con los ajustes ya realizados y considerando además eventuales pérdidas vinculadas a problemas sanitarios habituales en la etapa previa a la cosecha, la producción efectiva proyectada se mantiene en 72.879 toneladas.

Desde el área técnica destacaron que este tipo de pronósticos resulta clave para anticipar escenarios, brindar previsibilidad y facilitar la planificación de productores, secaderos e industrias, especialmente en una actividad central para las economías regionales del Sur provincial.

