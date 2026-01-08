Cuáles son los 10 automóviles 0 km más baratos del mercado argentino en enero de 2026

Con el inicio de 2026, el sector automotor definió los precios de los automóviles 0 km y el panorama confirma que son cada vez menos los modelos que se ubican por debajo de los $30 millones . Aun así, el mercado todavía ofrece algunas alternativas que se mantienen en ese rango o lo superan apenas.

Dentro del top 10 de los autos más económicos , Renault y Fiat concentran buena parte de la oferta. Según datos de la Agencia de Noticias Argentinas, Renault aplicó los ajustes más bajos del mercado e incluso redujo el precio de su modelo de entrada. A continuación, el detalle de los diez vehículos más accesibles del país.

El Renault Kwid volvió a ubicarse como el auto más barato del país luego de aplicar una leve baja de precio. Importado desde Brasil y pensado para el uso urbano, se consolida como la principal puerta de entrada al mercado 0 km.

En segundo lugar aparece el Fiat Mobi , también de origen brasileño, que se mantiene como su competidor directo dentro del segmento citycar, con una propuesta simple y orientada a la ciudad.

Dentro del segmento B, el Hyundai HB20 se destaca por ofrecer mayor espacio y mejor nivel de equipamiento que los modelos más pequeños, lo que explica su buena relación precio-producto pese a ubicarse en un escalón superior. Los Fiat Argo y Fiat Cronos sostienen su presencia gracias a versiones de entrada con caja manual. En el caso del Cronos, además, continúa siendo el auto de fabricación nacional más accesible, con fuerte peso en el mercado local.

El Peugeot 208, producido en El Palomar, logra mantenerse competitivo en su versión base frente a los importados. Más arriba en el ranking, el Chevrolet Onix se diferencia por ofrecer motorización turbo en toda su gama, mientras que el Citroën Basalt se posiciona como el SUV más barato del mercado argentino.