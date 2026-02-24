Detectan un nuevo brote de gripe aviar en Buenos Aires y se suspenden las exportaciones

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó un nuevo brote de gripe aviar altamente patógena (IAAP) H5 en una granja comercial ubicada en la provincia de Buenos Aires. Como medida sanitaria preventiva, el organismo dispuso la suspensión transitoria de las exportaciones de productos aviares.

Se trata del primer caso detectado desde agosto del año pasado, cuando un episodio similar obligó a frenar los envíos al exterior hasta octubre de 2025.

El foco fue identificado tras la notificación de signos clínicos compatibles con la enfermedad y una alta mortandad de aves reproductoras . A partir de ese aviso, veterinarios oficiales tomaron muestras que fueron analizadas en el laboratorio del Senasa en Martínez, donde se confirmó el diagnóstico positivo de IAAP H5.

Las exportaciones se frenaron para los países que reconocen a la Argentina como libre de influenza aviar.

Una vez verificada la presencia del virus, el organismo activó de manera inmediata el plan de contingencia sanitario . Entre las medidas adoptadas se incluyó la interdicción del establecimiento afectado y la delimitación de una zona de perifoco de 3 kilómetros , con restricciones a los movimientos y refuerzo de las medidas de bioseguridad. Además, se estableció un área de vigilancia de 7 kilómetros , donde se realizan controles epidemiológicos.

El protocolo también contempla el despoblamiento del plantel afectado, junto con tareas de limpieza y desinfección del predio.

Exportaciones: suspensión temporal y mercados habilitados

El Senasa notificó la situación a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y resolvió suspender, de manera preventiva, las exportaciones hacia los países que reconocen a la Argentina como libre de influenza aviar.

No obstante, se mantendrán los envíos a aquellos mercados que aceptan la estrategia de zonificación y compartimentos libres, según informó El Economista.

El mercado interno sigue operando con normalidad

Desde el organismo sanitario aclararon que la producción destinada al mercado interno continuará con normalidad, ya que la influenza aviar no se transmite a las personas por el consumo de carne de aves ni de huevos.

En ese marco, si no se registran nuevos brotes y transcurren al menos 28 días desde la finalización de las tareas sanitarias, la Argentina podrá autodeclararse nuevamente libre de la enfermedad ante la OMSA y avanzar en la reapertura total de los mercados externos.