Tensión bilateral

Brasil dejará de representar a la Argentina ante el gobierno de Venezuela

Brasil anunció que abandonará el rol que asumió tras la expulsión de los diplomáticos argentinos, en medio del deterioro del vínculo entre Milei y Lula.

En estas horas clave para el futuro de Venezuela, y mientras el gobierno de Javier Milei evalúa la posibilidad de enviar nuevamente diplomáticos a Caracas ante una eventual reapertura de la embajada de los Estados Unidos, se produjo un cambio significativo en el tablero regional: Brasil informó que dejará de representar a la Argentina ante el gobierno venezolano.

Esta medida fue comunicada por la Cancillería brasileña tanto a sus pares venezolanos como a Buenos Aires, según pudo reconstruirse a través de distintas fuentes de Brasil. Consultados por este medio, el gobierno argentino no hizo comentarios sobre la situación.

Desde que en julio de 2024 el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a todos los diplomáticos argentinos de Venezuela, Brasil había asumido el compromiso de representar los intereses consulares del país.

Asimismo, tenía bajo su custodia la preservación de la integridad de la residencia oficial argentina en Caracas.

Máxima tensión entre el gobierno de Brasil y el posicionamiento de Argentina respecto a la captura de Maduro

La decisión de Luiz Inácio Lula da Silva responde principalmente, al posicionamiento adoptado por Javier Milei frente a la intervención militar liderada por Donald Trump, la cual terminó con la captura y extracción de Nicolás Maduro.

Además, este movimiento se da en un contexto de máxima tensión en el vínculo presidencial bilateral, justo cuando se prepara una cumbre clave para el próximo 17 de enero en Asunción.

Allí, Milei participará de la firma del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, mientras persiste el interrogante sobre la asistencia del mandatario brasileño.

En simultáneo, mientras en Argentina se espera la liberación de Germán Giuliani y Nahuel Gallo —los dos ciudadanos detenidos y secuestrados por el régimen chavista—, el Gobierno nacional se movilizó rápidamente para buscar un nuevo aliado que represente sus intereses en Venezuela.

El país que emerge con fuerza es el de Italia, debido al estrecho vínculo político y personal que Javier Milei mantiene con Giorgia Meloni.

Sin embargo, la transición no es automática. La decisión no es lineal, dado que la Cancillería venezolana debe aceptar formalmente que Italia asuma la representación de los intereses argentinos.

Se espera que este pedido se formalice en las próximas horas, en un marco de profunda incertidumbre sobre el futuro de los presos políticos y las negociaciones por la reconfiguración económica y política que atraviesa Venezuela.

