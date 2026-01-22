En Davos, Javier Milei sumó a Argentina al Consejo de Paz creado por Trump.

En su paso por Suiza , donde participó del Foro Económico Mundial de Davos , el presidente Javier Milei asistió este jueves a la ceremonia que dio lugar a la firma del Consejo de Paz , una iniciativa internacional impulsada por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , con el objetivo de prevenir nuevos conflictos en la Franja de Gaza .

Durante el acto, Milei firmó el documento que formalizó la integración de la Argentina al Consejo de Paz , en una ceremonia que comenzó a las 7 de la mañana (hora argentina) y se desarrolló en medio de una intensa agenda de actividades del Foro de Davos . El mandatario argentino tuvo una participación destacada , ya que se ubicó cerca de Trump e intercambió algunas palabras con el líder republicano antes de estampar su firma.

Según trascendió, al menos 52 países recibieron invitaciones para formar parte de esta iniciativa. Además de la Argentina , figuran entre los países involucrados Hungría , Kazajistán , Uzbekistán , Albania , Vietnam y los Emiratos Árabes Unidos .

El encuentro se desarrolló, admeás, en un contexto marcado por tensiones diplomáticas entre Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y algunos países europeos, que cuestionaron distintas prácticas del gobierno estadounidense.

Embed El Presidente Javier Milei participó de la Ceremonia de Firma del Board of Peace que impulsa el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, siendo la República Argentina miembro fundador de esta nueva organización de países para buscar la paz en zonas de conflicto. pic.twitter.com/VtxVSNmKi8 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 22, 2026

La delegación argentina que acompañó al presidente estuvo integrada por los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Tras la firma, el mandatario tenía previsto brindar entrevistas a Bloomberg y The Economist, antes de emprender su regreso a la Argentina.

¿Qué es el Consejo de la Paz?

También denominado “Junta de Paz”, el Consejo surgió inicialmente con la misión de promover la paz y la transición en la Franja de Gaza, aunque en los últimos días su alcance podría ampliarse a otros conflictos globales, de acuerdo con versiones difundidas por distintos medios.

El organismo es presidido por Donald Trump, quien tiene facultades para definir integrantes, aceptar nuevos miembros y aplicar vetos.

Las bases de esta propuesta se apoyan en la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada el 17 de noviembre de 2025. Según se informó, cada país miembro debe realizar un aporte de 1.000 millones de dólares, que en principio estaría destinado a la reconstrucción de la Franja de Gaza, según publica TN.

Durante uno de los eventos realizados en el Centro de Congresos de Davos, Trump se refirió al respaldo internacional a la iniciativa y afirmó, según consignó France 24: “Creo que no conozco a nadie que no haya aceptado. Va a ser genial”. En ese marco, señaló que uno de los mandatarios que ya habría aceptado la invitación es Vladímir Putin.