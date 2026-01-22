Recuperación parcial del consumo en la era Milei: cómo evolucionaron las ventas en 2025

El consumo masivo cerró el 2025 con su primer dato anual positivo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. De acuerdo con un relevamiento privado, las ventas de los productos de la canasta básica —alimentos, bebidas, artículos de limpieza y tocador— crecieron 2% en volumen , luego del fuerte retroceso registrado durante 2024.

Si bien el número marca cierta mejoría, el balance general del año muestra una recuperación parcial , todavía insuficiente para compensar la pérdida acumulada en los últimos períodos, especialmente durante el año pasado.

De hecho, en diciembre —luego de 9 meses consecutivos con resultados positivos o neutros— el consumo volvió a mostrar una caída interanual del 0,3% , la primera desde febrero. Este retroceso limitó el entusiasmo del cierre y aún más en el marco de las fiestas de fin de año.

Según el relevamiento elaborado por la consultora Scentia , el desempeño del consumo durante 2025 fue muy desigual . Los supermercados encabezaron la lista de los sectores más afectados, con una caída acumulada del 5,2% en las ventas , un resultado similar al que registraron los mayoristas, con un descenso del 5% .

A pesar del mal desempeño anual, desde Scentia señalaron que la caída en las grandes superficies podría estar cerca de tocar fondo. “Si bien es incipiente, en las dos últimas semanas del canal supermercados vimos las primeras variaciones positivas luego de casi dos años”, explicó Osvaldo Del Río, director de la consultora.

Precios por debajo de la inflación

Otro punto destacado del informe fue la evolución de los precios. Según Scentia, los productos vendidos en supermercados registraron en 2025 una suba promedio del 24,8%, casi siete puntos por debajo de la inflación general informada por el INDEC para todo el año.

Esta desaceleración contribuyó a moderar el impacto sobre el bolsillo, aunque no alcanzó para impulsar una mejora significativa del consumo.

comercio electronico Las ventas en comercio electrónico crecieron un 14,1% en el 2025.

El comercio electrónico, el gran ganador

El mejor desempeño del año quedó en manos del e-commerce. Las plataformas digitales cerraron diciembre con un salto interanual del 32,3% en volumen, mientras que en el acumulado de 2025 lograron un crecimiento del 14,1%.

Aunque su participación en el consumo masivo aún es limitada, el canal digital continúa ganando terreno frente a los formatos tradicionales.

Según informó La Nación, Mercado Libre mantiene el liderazgo del segmento, pero en los últimos meses se sumaron nuevos jugadores como Rappi y PedidosYa, que ampliaron la oferta y dinamizaron un negocio que crece a ritmo de doble dígito.

Si bien todavía están lejos de convertirse en una amenaza directa para las grandes cadenas como Coto, Carrefour o Disco, las plataformas digitales consolidan su presencia y redefinen el mapa del consumo en la Argentina.