La inflación mayorista fue la más baja en ocho años: qué dicen los supermercados de Mendoza

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) cerró 2025 con una inflación acumulada del 26,2% , el nivel anual más bajo de los últimos ocho años , según informó el INDEC. Aunque el dato es nacional, desde el sector de supermercados mayorista local explicaron que en la provincia de Mendoza el comportamiento de los precios tuvo algunas particularidades.

“En líneas generales, los números están bastante alineados con la realidad que vemos en Mendoza”, explicó Rubén David, gerente de Oscar David , en diálogo con Sitio Andino. No obstante, remarcó que en el rubro alimentos se observaron incrementos algo menores que los reflejados en el promedio nacional:

La provincia de Mendoza se alineó con el balance nacional, aunque con algunas diferencias en la conformación del índice.

En alimentos puros, dentro del canal mayorista, vimos subas más cerca del 22% o 23%, y no del 27%. En alimentos puros, dentro del canal mayorista, vimos subas más cerca del 22% o 23%, y no del 27%.

Según explicó, esta diferencia responde a la composición de la canasta provincial, ya que no comercializan productos como carne o verdura , que durante 2025 tuvieron fuertes aumentos y empujaron el índice general .

En el resto de los productos, el comportamiento fue similar al informado por el INDEC. “No vemos una diferencia muy grande respecto de los datos nacionales”, agregó.

Servicios y costos: el principal factor de presión sobre los precios

Uno de los puntos que más preocupa al sector es el peso que tuvieron los servicios en la conformación de los costos. Para David, los aumentos tarifarios representa uno de los condicionantes en la actividad.

“La luz, el gas y los servicios en general inciden muchísimo. Han tenido aumentos del 200% o 300%, mientras que los productos aumentaron alrededor del 30%”, explicó. Esa disparidad, sostuvo, debería comenzar a corregirse para acompañar un proceso más ordenado. “Si los servicios empiezan a acomodarse, podríamos ver números más cercanos a lo que el Gobierno está buscando”, completó.

Respecto a los rubros que más empujaron el índice mayorista, el empresario aclaró que no todos tienen el mismo impacto social. “A mí lo que más me preocupa es lo que está dentro de la canasta básica, porque eso impacta de lleno en los sectores de menores ingresos”, afirmó.

supermercados, supermercado, mercaderia, oscar david, mayorista, canasta basica, compras, aumento, inflacion, Los aumentos de los servicios incide en los precios de los productos. Foto: Yemel Fil

Perspectivas para el 2026

De cara a 2026, el sector mayorista mantiene expectativas moderadas. “Después de las elecciones se vio un pequeño cambio de tendencia. Ahora esperamos que se sostenga”, indicó.

En ese marco, David consideró fundamental que la actividad económica empiece a mostrar señales de recuperación. “Por lo menos necesitamos dejar de caer y empezar a ver la luz al final del túnel”. Además, indicó que en el 2026 continuarán con promociones y semanas especiales dirigidas al consumidor.