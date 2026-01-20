20 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
MIRADA LOCAL

La inflación mayorista fue la más baja en ocho años: qué dicen los supermercados de Mendoza

La inflación mayorista fue la más baja de los últimos años. Cuál fue la situación en Mendoza y qué rubros incidieron en el aumento de precios.

La inflación mayorista fue la más baja en ocho años: qué dicen los supermercados de Mendoza

La inflación mayorista fue la más baja en ocho años: qué dicen los supermercados de Mendoza

Foto: Yemel Fil
 Por Soledad Maturano

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) cerró 2025 con una inflación acumulada del 26,2%, el nivel anual más bajo de los últimos ocho años, según informó el INDEC. Aunque el dato es nacional, desde el sector de supermercados mayorista local explicaron que en la provincia de Mendoza el comportamiento de los precios tuvo algunas particularidades.

supermercados, supermercado, mercaderia, oscar david, mayorista, canasta basica, compras, aumento, inflacion,
La provincia de Mendoza se alineó con el balance nacional, aunque con algunas diferencias en la conformación del índice.

La provincia de Mendoza se alineó con el balance nacional, aunque con algunas diferencias en la conformación del índice.

Un cierre de año alineado, pero con matices locales

“En líneas generales, los números están bastante alineados con la realidad que vemos en Mendoza”, explicó Rubén David, gerente de Oscar David, en diálogo con Sitio Andino. No obstante, remarcó que en el rubro alimentos se observaron incrementos algo menores que los reflejados en el promedio nacional:

Lee además
La inflación mayorista subió en diciembre, pero fue la más baja en ocho años: qué pasa en el sector
BALANCE 2025

La inflación mayorista subió en diciembre, pero fue la más baja en ocho años: qué pasa en el sector
En Mendoza, frutas y verduras muestran subas y bajas según oferta y estacionalidad. La manzana es la más afectada.
Precios en alza

La inflación no cede: suben las verduras y condicionan el dato de enero

En alimentos puros, dentro del canal mayorista, vimos subas más cerca del 22% o 23%, y no del 27%. En alimentos puros, dentro del canal mayorista, vimos subas más cerca del 22% o 23%, y no del 27%.

Según explicó, esta diferencia responde a la composición de la canasta provincial, ya que no comercializan productos como carne o verdura, que durante 2025 tuvieron fuertes aumentos y empujaron el índice general.

En el resto de los productos, el comportamiento fue similar al informado por el INDEC. “No vemos una diferencia muy grande respecto de los datos nacionales”, agregó.

Servicios y costos: el principal factor de presión sobre los precios

Uno de los puntos que más preocupa al sector es el peso que tuvieron los servicios en la conformación de los costos. Para David, los aumentos tarifarios representa uno de los condicionantes en la actividad.

“La luz, el gas y los servicios en general inciden muchísimo. Han tenido aumentos del 200% o 300%, mientras que los productos aumentaron alrededor del 30%”, explicó. Esa disparidad, sostuvo, debería comenzar a corregirse para acompañar un proceso más ordenado. “Si los servicios empiezan a acomodarse, podríamos ver números más cercanos a lo que el Gobierno está buscando”, completó.

Respecto a los rubros que más empujaron el índice mayorista, el empresario aclaró que no todos tienen el mismo impacto social. “A mí lo que más me preocupa es lo que está dentro de la canasta básica, porque eso impacta de lleno en los sectores de menores ingresos”, afirmó.

supermercados, supermercado, mercaderia, oscar david, mayorista, canasta basica, compras, aumento, inflacion,
Los aumentos de los servicios incide en los precios de los productos.

Los aumentos de los servicios incide en los precios de los productos.

Perspectivas para el 2026

De cara a 2026, el sector mayorista mantiene expectativas moderadas. “Después de las elecciones se vio un pequeño cambio de tendencia. Ahora esperamos que se sostenga”, indicó.

En ese marco, David consideró fundamental que la actividad económica empiece a mostrar señales de recuperación. “Por lo menos necesitamos dejar de caer y empezar a ver la luz al final del túnel”. Además, indicó que en el 2026 continuarán con promociones y semanas especiales dirigidas al consumidor.

Temas
Seguí leyendo

Cuánto necesitó una familia para la crianza de un niño en diciembre de 2025

Cuáles fueron los rubros que más subieron en la provincia de Mendoza en diciembre 2025

Tras la inflación de diciembre, el Monotributo actualiza sus escalas y cambia el piso de Ganancias

La inflación anual fue la más baja de los últimos ocho años y Caputo celebró: "Un logro extraordinario"

Cuánto necesitó una familia mendocina en diciembre de 2025 para no ser pobre ni indigente

La inflación nacional de diciembre se acercó a los tres puntos y fue el cuarto mes consecutivo en alza

La inflación en Mendoza fue de 2,8% y los precios subieron 29,9% en todo 2025

Hoy se conocerá la inflación de diciembre: qué estiman las consultoras

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este martes 20 de enero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 20 de enero de 2026

Las Más Leídas

El control es cada vez más estricto, lo que refuerza la importancia de mantener la RTO vigente
Menos filas, más controles

Cómo es el movimiento por la RTO en Mendoza tras el pico de demanda

﻿Una mujer murió tras un grave accidente vial con un colectivo en Godoy Cruz.
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene
Boletín Oficial

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene

El trabajo investigativo permitió la detención detres personas
Operativo

Detuvieron a tres personas por el robo a un chofer en Ciudad: allanamientos y un arma secuestrada

El Teatro Griego Papa Francisco será sede del evento.
Imperdible

Rock con Vos vuelve a Maipú con una noche homenaje al rock nacional y entrada libre