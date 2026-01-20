La inflación mayorista subió en diciembre, pero fue la más baja en ocho años: qué pasa en el sector

El índice de precios mayoristas terminó 2025 con una inflación acumulada del 26,2%, el registro anual más bajo de los últimos ocho años. El dato se conoció luego de que en diciembre el indicador mostrara una aceleración mensual del 2,4%.
El último registro de inflación mayorista de 2025 vuelve a poner el foco en la dinámica de los precios. Qué se observó y qué lectura hace el mercado.
Se trata del menor nivel desde 2017, año en el que la inflación mayorista había cerrado en 18,8%.
Pese al cierre anual favorable, el último mes del año reflejó una suba respecto de noviembre, cuando la inflación mayorista se había ubicado en 1,6%. De esta manera, el incremento mensual fue de 0,8 puntos porcentuales.
La variación de diciembre respondió a aumentos del 2,4% en los productos nacionales y del 1,7% en los importados.
Dentro de los productos nacionales, los sectores que más impactaron en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) fueron:
El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) registró un incremento del 2,2% en diciembre, explicado por una suba del 2,2% en los productos nacionales y del 1,8% en los importados.
En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) aumentó 2,4%, impulsado por un alza del 2,8% en los productos primarios y del 2,3% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.
Durante el año, los precios que mostraron las subas más pronunciadas dentro del sector mayorista fueron:
En el otro extremo, los rubros con menores aumentos a lo largo del año fueron:
Desde el Ministerio de Economía señalaron que la desaceleración de la inflación mayorista fue posible gracias a “el programa de Gobierno que priorizó el superávit fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, la recapitalización del Banco Central (BCRA) y una serie de medidas para desregular el comercio que permitió reducir costos innecesarios para el sector privado”.
En diciembre, la inflación minorista fue del 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el INDEC. Con este resultado, la inflación acumulada de 2025 alcanzó el 31,5%, también el nivel más bajo en ocho años (24,8% en 2017).
Durante el último mes del año, las divisiones con mayores aumentos fueron Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%).