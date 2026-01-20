La inflación mayorista subió en diciembre, pero fue la más baja en ocho años: qué pasa en el sector

El índice de precios mayoristas terminó 2025 con una inflación acumulada del 26,2% , el registro anual más bajo de los últimos ocho años. El dato se conoció luego de que en diciembre el indicador mostrara una aceleración mensual del 2,4% .

Se trata del menor nivel desde 2017 , año en el que la inflación mayorista había cerrado en 18,8% .

Pese al cierre anual favorable, el último mes del año reflejó una suba respecto de noviembre, cuando la inflación mayorista se había ubicado en 1,6% . De esta manera, el incremento mensual fue de 0,8 puntos porcentuales .

La inflación mayorista fue la más baja en ocho años.

La variación de diciembre respondió a aumentos del 2,4% en los productos nacionales y del 1,7% en los importados .

Rubros con mayor incidencia en el IPIM

Dentro de los productos nacionales, los sectores que más impactaron en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) fueron:

Productos refinados del petróleo: 0,7%

Alimentos y bebidas: 0,38%

Petróleo crudo y gas: 0,24%

Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 0,23%

Productos agropecuarios: 0,21%

Evolución de los precios básicos mayoristas

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) registró un incremento del 2,2% en diciembre, explicado por una suba del 2,2% en los productos nacionales y del 1,8% en los importados.

En tanto, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) aumentó 2,4%, impulsado por un alza del 2,8% en los productos primarios y del 2,3% en los productos manufacturados y la energía eléctrica.

Los rubros con mayores aumentos en 2025

Durante el año, los precios que mostraron las subas más pronunciadas dentro del sector mayorista fueron:

Tabaco: 37,9%

Productos refinados del petróleo: 37,5%

Productos agropecuarios: 36,8%

Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 33,4%

Impresiones y reproducción de grabaciones: 32,7%

Alimentos y bebidas: 28%

Manufacturados y energía eléctrica: 26,9%

Equipos para medicina e instrumentos de medición: 25,6%

Productos pesqueros: 25,6%

Productos de minerales no metálicos: 25,7%

Los sectores con menores incrementos

En el otro extremo, los rubros con menores aumentos a lo largo del año fueron:

Equipos y aparatos de radio y televisión: 3,8%

Petróleo crudo y gas: 8,5%

Cuero, artículos de marroquinería y calzado: 11,8%

Otros medios de transporte: 12,7%

Papel y productos de papel: 15%

supermercados, supermercado, mercaderia, oscar david, mayorista, canasta basica, compras, aumento, inflacion, El Ministerio de Economía celebró el resultado y aseguró que fue posible por el programa de Gobierno que priorizó el superávit fiscal. Foto: Yemel Fil

La explicación del Ministerio de Economía

Desde el Ministerio de Economía señalaron que la desaceleración de la inflación mayorista fue posible gracias a “el programa de Gobierno que priorizó el superávit fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, la recapitalización del Banco Central (BCRA) y una serie de medidas para desregular el comercio que permitió reducir costos innecesarios para el sector privado”.

La inflación mayorista quedó por debajo de la minorista

En diciembre, la inflación minorista fue del 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difundió el INDEC. Con este resultado, la inflación acumulada de 2025 alcanzó el 31,5%, también el nivel más bajo en ocho años (24,8% en 2017).

Durante el último mes del año, las divisiones con mayores aumentos fueron Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%).