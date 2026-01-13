13 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Índice de Precios al Consumidor

La inflación anual fue la más baja de los últimos ocho años y Luis Caputo celebró: "Un logro extraordinario"

El ministro de Economía de la Nación festejó a través de sus redes sociales y otros funcionarios lo acompañaron. Qué dijo Luis Caputo.

La inflación anual fue la más baja de los últimos ocho años y Luis Caputo celebró: Un logro extraordinario

La inflación anual fue la más baja de los últimos ocho años y Luis Caputo celebró: "Un logro extraordinario"

NA
 Por Sofía Pons

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de diciembre fue de 2,8% y la acumulada de 31,5% en 2025. Frente a estos números, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, celebró dado que representan la cifra anual más baja en los últimos ocho años.

Embed - Diario Digital Sitio Andino en Instagram: "#Economía | La inflación anual de 2025 fue del 31,5%, la más baja de los últimos ocho años, según informó el Indec. Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el resultado y lo calificó como “un logro extraordinario”. A través de sus redes sociales, Caputo destacó que la baja se dio en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, flotación cambiaria y contracción de la demanda de dinero. Además, remarcó que el programa económico se sostiene en el superávit fiscal y el control monetario. La inflación de diciembre fue del 2,8%, consolidando cuatro meses consecutivos en alza, aunque dentro de niveles considerados moderados por el Gobierno. El presidente Javier Milei y distintos integrantes del gabinete nacional respaldaron públicamente al ministro y atribuyeron el resultado al cambio de rumbo económico. Todos los detalles en sitioandino.com #Inflación #IPC #LuisCaputo #Indec #EconomíaArgentina"
View this post on Instagram

A través de sus redes sociales, el funcionario expresó: "Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2".

Lee además
Una familia requiere en Mendoza casi 500 mil pesos para no ser indigente.
Medición

Cuánto necesitó una familia mendocina en diciembre de 2025 para no ser pobre ni indigente
La inflación de diciembre se acercó a los tres puntos y fue el cuarto mes consecutivo en alza
Según el Indec

La inflación nacional de diciembre se acercó a los tres puntos y fue el cuarto mes consecutivo en alza

El IPC viene en ascenso desde septiembre del año pasado, cuando los precios aumentaron 2,1%, mientras que en octubre el incremento fue de 2,3% y en noviembre de 2,5%. El objetivo del gobierno de Javier Milei es que la inflación llegue a cero durante este año.

G-kIV7DWcAQyUK6

"El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación", indicó Caputo.

Además, agregó: "Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2011151490329497971&partner=&hide_thread=false

Javier Milei y su gabinete acompañaron los festejos de Luis Caputo

El Presidente fue breve en su celebración sobre la inflación interanual y atribuyó el logro al Ministro de Economía: "Toto, el más grande. Fin".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2011152295711687114&partner=&hide_thread=false

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se sumó a los festejos y expresó: "Cuando asumimos la inflación del 2023 había sido del 211,4%, la más alta del mundo. Esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2011153942349238436&partner=&hide_thread=false

Por su parte, la senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa. "Todo eso con Precios Cuidados, dólares congelados, cepo extremo, faltantes de productos y de nafta, importaciones cerradas. Todo intervenido… y aun así, todo roto. Una locura haber vivido así", manifestó.

Además, expresó: "Hoy el rumbo cambió y se nota. Miren esa curva descendente. Decisión para hacer lo que había que hacer. Bien por Toto y el Presidente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2011155913822928966&partner=&hide_thread=false

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, también criticó al gobierno anterior. "Pasamos de ser el país con más inflación del mundo con el kirchnerismo, a tener la inflación más baja de los últimos 8 años. Sin cepo, sin controles de precios, sin La Cámpora midiendo góndolas. Sin berretadas. Este es el camino", indicó vía X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/2011162003214385372&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

La inflación en Mendoza fue de 2,8% y los precios subieron 29,9% en todo 2025

Hoy se conocerá la inflación de diciembre: qué estiman las consultoras

INDEC: qué servicios incluirá la nueva forma de medir la inflación

La inflación de diciembre en CABA se aceleró y cerró el 2025 por encima del 30%

Jubilaciones, bono congelado y veto: cómo se deterioraron los ingresos previsionales desde 2023

Desde enero, el INDEC cambia la forma de medir la inflación: cómo será el nuevo método

Mercado inmobiliario: cómo se gestionan las autorizaciones de venta y para qué sirven

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 13 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo
CONSUMO EN DÓLARES

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo

Las Más Leídas

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo
CONSUMO EN DÓLARES

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy. 
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 13 de enero de 2026

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios.
Cómo se aplicará

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica.
¿Se puede repetir?

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica

El crimen de Cynthia Landi sumó prófugos, un coautor imputado y un cambio clave en la situación de policías.
Homicidio en Dorrego

Caso Cynthia Landi: cambian la imputación de los detenidos por el crimen en Guaymallén