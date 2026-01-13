La inflación anual fue la más baja de los últimos ocho años y Luis Caputo celebró: "Un logro extraordinario"

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de diciembre fue de 2,8% y la acumulada de 31,5% en 2025. Frente a estos números, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , celebró dado que representan la cifra anual más baja en los últimos ocho años.

A través de sus redes sociales, el funcionario expresó: "Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria , y una fuerte contracción en la demanda de dinero , producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2".

El IPC viene en ascenso desde septiembre del año pasado, cuando los precios aumentaron 2,1%, mientras que en octubre el incremento fue de 2,3% y en noviembre de 2,5%.

El IPC viene en ascenso desde septiembre del año pasado, cuando los precios aumentaron 2,1%, mientras que en octubre el incremento fue de 2,3% y en noviembre de 2,5%. El objetivo del gobierno de Javier Milei es que la inflación llegue a cero durante este año.

"El programa de estabilización basado en el superávit fiscal , el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación", indicó Caputo.

Además, agregó: "Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez".

Javier Milei y su gabinete acompañaron los festejos de Luis Caputo

El Presidente fue breve en su celebración sobre la inflación interanual y atribuyó el logro al Ministro de Economía: "Toto, el más grande. Fin".

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se sumó a los festejos y expresó: "Cuando asumimos la inflación del 2023 había sido del 211,4%, la más alta del mundo. Esto no es ni más ni menos que el resultado de haber hecho lo que había que hacer".

Por su parte, la senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa. "Todo eso con Precios Cuidados, dólares congelados, cepo extremo, faltantes de productos y de nafta, importaciones cerradas. Todo intervenido… y aun así, todo roto. Una locura haber vivido así", manifestó.

Además, expresó: "Hoy el rumbo cambió y se nota. Miren esa curva descendente. Decisión para hacer lo que había que hacer. Bien por Toto y el Presidente".

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, también criticó al gobierno anterior. "Pasamos de ser el país con más inflación del mundo con el kirchnerismo, a tener la inflación más baja de los últimos 8 años. Sin cepo, sin controles de precios, sin La Cámpora midiendo góndolas. Sin berretadas. Este es el camino", indicó vía X.