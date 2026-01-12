12 de enero de 2026
Sitio Andino
INDEC: qué servicios incluirá la nueva forma de medir la inflación

La inflación de febrero se conocerá con el nuevo esquema para medir la inflación. Qué implica el cambio anunciado por el INDEC.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comenzará a medir la inflación con una nueva metodología a partir de enero, que otorga mayor incidencia a algunos rubros en detrimento de otros. El cambio impactará en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se difundirá en febrero de 2026.

El cambio responde a la necesidad de actualizar los hábitos de consumo de los hogares argentinos en los últimos años.

Las comunicaciones (telefonía móvil, internet, plataformas de streaming y música) subirán del 2,8% al 5,1%.

Cambios en la forma de medir la inflación

Con la actualización metodológica, algunos bienes de consumo y servicios ganarán peso dentro del IPC, mientras que otros verán reducida su participación.

Entre los principales aumentos de incidencia se destacan:

  • Vivienda, electricidad, gas y otros: pasará del 9,4% al 14,5% del gasto familiar.
  • Transporte: aumentará del 11% al 14,3%.
  • Comunicaciones (incluye telefonía móvil e internet, y suma plataformas de streaming y música): subirá del 2,8% al 5,1%.

En sentido contrario, los rubros que perderán participación dentro de la canasta serán:

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: bajarán del 26,9% al 22,7%.
  • Prendas de vestir y calzado: descenderán del 9,9% al 6,8%.
  • Restaurantes y hoteles: pasarán del 9% al 6,6%.

Una medición más ajustada a los hábitos actuales

Según explicó Ámbito Financiero, el organismo que conduce Marcos Lavagna desarrolló este nuevo esquema a comienzos de 2025, aunque su implementación quedó sujeta a la aprobación del Ministerio de Economía. A lo largo del año pasado se realizaron pruebas internas, y finalmente los datos correspondientes a enero —ya bajo la nueva metodología— se conocerán en febrero.

Desde el INDEC anticiparon que la actualización no generará saltos bruscos en la inflación mensual, aunque señalaron que permitirá captar con mayor precisión la evolución de precios en rubros que hasta ahora tenían una incidencia menor en el índice.

