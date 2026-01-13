13 de enero de 2026
Mercado inmobiliario: cómo se gestionan las autorizaciones de venta y para qué sirven

El titular de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, Roberto Irrera, explicó la función del trámite que se hace al inicio del proceso de venta. Escuchá la nota.

Por Sitio Andino Economía

El mercado inmobiliario inició el año con más dinamismo del esperado, con reactivación de ventas y la reaparición gradual de créditos hipotecarios. Así lo señaló el titular de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, Roberto Irrera, en Aconcagua Radio 90.1, y destacó que enero mostró un nivel de actividad sostenido y mayor interés en avanzar en operaciones de compra y venta.

Según explicó, este escenario no solo beneficia a los corredores y al sector en general, sino que también permite que muchas personas concreten el acceso a la vivienda propia. “La gente que toma un crédito está concluyendo con la realidad del sueño propio, de tener su casa”, remarcó.

Qué es y para qué sirve la autorización de venta

En ese contexto, Irrera destacó la importancia de la autorización de venta, un instrumento clave en las operaciones inmobiliarias. Se trata del documento mediante el cual el propietario habilita al corredor público inmobiliario a ofrecer el inmueble en venta, publicarlo, tomar fotografías, difundirlo en distintos medios y, llegado el caso, recibir una reserva para asegurar la operación. “Es un respaldo para todas las partes y le da jerarquía a la operación ante el comprador”, explicó.

inmuebles, venta, departamentos, casas, en venta .webp

El titular de la Cámara detalló que existen dos modalidades de autorización: con exclusividad y sin exclusividad. En la primera, el propietario delega la venta a un solo corredor, quien a su vez asume el compromiso de invertir en publicidad y dedicar mayores recursos para concretar la operación. “Trabajar en exclusiva permite brindar un servicio más completo y genera mayor confianza en el comprador”, afirmó. En cambio, advirtió que las propiedades ofrecidas por múltiples inmobiliarias suelen “quemarse” en el mercado y generar desconfianza.

Irrera también subrayó la responsabilidad que asume el corredor al recibir una autorización de venta. Entre sus tareas centrales mencionó la verificación integral de la documentación: comprobar la titularidad del inmueble, chequear que no existan embargos o inhibiciones —o, de existir, gestionar su saneamiento— y corroborar que los impuestos y servicios estén al día. “La operación puede caerse porque alguna de las partes se arrepiente, pero no por una cuestión de documentación”, señaló.

En cuanto a los requisitos, indicó que la autorización no tiene un costo adicional, ya que forma parte de los honorarios regulados por la Ley 3043. Para iniciar el trámite se requiere, entre otros documentos, la escritura, el plano de mensura y la documentación personal de los titulares. Además, resaltó que el propietario tiene derecho a verificar que el corredor esté debidamente matriculado y habilitado para ejercer.

Finalmente, Irrera remarcó el rol imparcial que debe cumplir el corredor inmobiliario en la negociación. “Tenemos una gran responsabilidad: ser claros, hablar con la verdad y no favorecer a una parte en perjuicio de la otra”, concluyó, y enfatizó que la transparencia es clave para garantizar operaciones seguras tanto para vendedores como para compradores.

Escuchá la columna completa:

Embed

