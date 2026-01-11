Pese a la falta de crédito, las ventas de autos usados marcaron un récord en 2025

El 2025 quedó marcado como uno de los mejores años para el mercado de automóviles usados en Argentina. De acuerdo al informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) , las operaciones crecieron más del 8% interanual, aún en un contexto de dificultades crediticias .

Durante el año pasado se comercializaron 1.887.024 vehículos , lo que representa un crecimiento del 8,12% respecto de 2024 , cuando se habían vendido 1.745.335 unidades . El sector superó la marca histórica anterior, que se había registrado en 2013 , con 1.855.032 autos usados vendidos. El dato confirma la recuperación y el dinamismo del mercado automotor , incluso en un escenario económico desafiante.

En el análisis mensual, el informe de la CCA detalló que durante diciembre de 2025 se vendieron 151.994 vehículos usados , lo que significó una baja del 5,32% en comparación con el mismo mes de 2024 , cuando se habían registrado 160.539 operaciones . Sin embargo, frente a noviembre de 2025 , que cerró con 132.089 unidades , el incremento fue del 15,07% .

En cuanto a los modelos más elegidos, el Volkswagen Gol volvió a posicionarse como el auto usado más vendido del país . A lo largo de 2025 se comercializaron 104.581 unidades , consolidando su liderazgo en la preferencia de los compradores.

Ranking de autos usados comercializados en diciembre de 2025:

VW Gol y Trend: 8.258

Toyota Hilux: 6.018

VW Amarok: 4.281

Chevrolet Corsa y Classic: 4.234

Ford Ranger: 4.212

Ford EcoSport: 3.243

Toyota Corolla: 3.194

Peugeot 208: 2.909

Fiat Palio: 2.796

Ford Fiesta: 2.632

El presidente de la Cámara del Comercio Automotor, Alberto Príncipe, destacó que el año pasado “mostró que el mercado de autos usados está más vivo que nunca”. En ese sentido, afirmó que “el reacomodamiento de las variables económicas que se llevaron a cabo durante el año, mostraron sus resultados en el sector”.

Alberto Príncipe remarcó que el 2025 “se convirtió en el año récord histórico de comercialización de autos usados", superando definitivamente la marca alcanzada en 2013.

De cara al futuro, Príncipe señaló que 2026 presenta nuevos desafíos para el sector. “Uno es trabajar en conjunto con las entidades financieras para poder lograr tasas de financiación adecuadas y en línea para desarrollar las ventas de las unidades”, explicó, y advirtió que el crédito “todavía se encuentra fuera de los valores adecuados”.

El dirigente también indicó que desde la cámara están “actualizando al sector en todo el país con herramientas tecnológicas tendientes al mejoramiento de la comercialización de los stocks y a la interacción dentro de un sistema tecnológico eficaz”.

Provincias donde más creció la venta de vehículos usados en 2025

Formosa: 29,68%

Santiago del Estero: 25,24%

Neuquén: 23,73%

Jujuy: 17,12%

Catamarca: 17,11%

La Rioja: 16,19%

Salta: 15,99%

Chubut: 15,79%

Río Negro: 14,31%

Chaco: 13,30%

Corrientes: 12,47%

Tucumán: 11,89%

San Juan: 9,38%

Córdoba: 9,30%

San Luis: 9,29%

Santa Cruz: 7,90%

Misiones: 7,59%

Entre Ríos: 7,21%

Mendoza: 6,74%

Santa Fe: 6,50%

Pcia. Bs.As.: 6,39%

La Pampa: 6,74%

CABA: 3,19%

Tierra del Fuego: 2,84%

El récord alcanzado en 2025 confirma la fortaleza del mercado de autos usados, que logró crecer incluso sin herramientas clave como la financiación accesible. El desafío hacia adelante será consolidar este impulso con mejores condiciones crediticias y modernización tecnológica, mientras se espera con cautela cómo evolucionarán las ventas durante este año. "Debemos esperar que transcurra el primer semestre para tener una tendencia", concluye Príncipe.