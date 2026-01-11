11 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Mercado automotor

Pese a la falta de crédito, las ventas de autos usados marcaron un récord en 2025

El mercado de autos usados creció más del 8% interanual y superó el récord que se había alcanzado en 2013. ¿Cuántas unidades se vendieron en 2025?

Autos usados: 2025 cerró con cifras récord y alza del 8,12% interanual.

  • Autos usados: 2025 cerró con cifras récord y alza del 8,12% interanual.

    • Por Sitio Andino Economía

    El 2025 quedó marcado como uno de los mejores años para el mercado de automóviles usados en Argentina. De acuerdo al informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), las operaciones crecieron más del 8% interanual, aún en un contexto de dificultades crediticias.

    Récord histórico: en 2025 se vendieron casi 1,9 millones de autos usados en Argentina

    Durante el año pasado se comercializaron 1.887.024 vehículos, lo que representa un crecimiento del 8,12% respecto de 2024, cuando se habían vendido 1.745.335 unidades. El sector superó la marca histórica anterior, que se había registrado en 2013, con 1.855.032 autos usados vendidos. El dato confirma la recuperación y el dinamismo del mercado automotor, incluso en un escenario económico desafiante.

    Lee además
    Cuáles son los 10 automóviles 0 km más baratos del mercado en Argentina en enero de 2026
    MERCADO AUTOMOTOR

    Cuáles son los 10 automóviles 0 km más baratos del mercado argentino en enero de 2026
    Cuáles fueron los 10 automóviles más vendidos en Argentina en 2025
    RANKING

    Cuáles fueron los 10 automóviles que lideraron las ventas en Argentina durante 2025

    Los autos usados más vendidos durante 2025:

    • VW Gol y Trend: 104.581
    • Toyota Hilux: 74.097
    • Chevrolet Corsa y Classic: 55.501
    • VW Amarok: 50.957
    • Ford Ranger: 50.552
    • Ford EcoSport: 39.401
    • Toyota Corolla: 38.205
    • Peugeot 208: 38.079
    • Fiat Palio: 35.938
    • Ford Ka: 33.516

    En el análisis mensual, el informe de la CCA detalló que durante diciembre de 2025 se vendieron 151.994 vehículos usados, lo que significó una baja del 5,32% en comparación con el mismo mes de 2024, cuando se habían registrado 160.539 operaciones. Sin embargo, frente a noviembre de 2025, que cerró con 132.089 unidades, el incremento fue del 15,07%.

    En cuanto a los modelos más elegidos, el Volkswagen Gol volvió a posicionarse como el auto usado más vendido del país. A lo largo de 2025 se comercializaron 104.581 unidades, consolidando su liderazgo en la preferencia de los compradores.

    Ranking de autos usados comercializados en diciembre de 2025:

    • VW Gol y Trend: 8.258
    • Toyota Hilux: 6.018
    • VW Amarok: 4.281
    • Chevrolet Corsa y Classic: 4.234
    • Ford Ranger: 4.212
    • Ford EcoSport: 3.243
    • Toyota Corolla: 3.194
    • Peugeot 208: 2.909
    • Fiat Palio: 2.796
    • Ford Fiesta: 2.632

    El presidente de la Cámara del Comercio Automotor, Alberto Príncipe, destacó que el año pasado “mostró que el mercado de autos usados está más vivo que nunca”. En ese sentido, afirmó que “el reacomodamiento de las variables económicas que se llevaron a cabo durante el año, mostraron sus resultados en el sector”.

    Alberto Príncipe remarcó que el 2025 “se convirtió en el año récord histórico de comercialización de autos usados", superando definitivamente la marca alcanzada en 2013.

    De cara al futuro, Príncipe señaló que 2026 presenta nuevos desafíos para el sector. “Uno es trabajar en conjunto con las entidades financieras para poder lograr tasas de financiación adecuadas y en línea para desarrollar las ventas de las unidades”, explicó, y advirtió que el crédito “todavía se encuentra fuera de los valores adecuados”.

    El dirigente también indicó que desde la cámara están “actualizando al sector en todo el país con herramientas tecnológicas tendientes al mejoramiento de la comercialización de los stocks y a la interacción dentro de un sistema tecnológico eficaz”.

    Provincias donde más creció la venta de vehículos usados en 2025

    • Formosa: 29,68%
    • Santiago del Estero: 25,24%
    • Neuquén: 23,73%
    • Jujuy: 17,12%
    • Catamarca: 17,11%
    • La Rioja: 16,19%
    • Salta: 15,99%
    • Chubut: 15,79%
    • Río Negro: 14,31%
    • Chaco: 13,30%
    • Corrientes: 12,47%
    • Tucumán: 11,89%
    • San Juan: 9,38%
    • Córdoba: 9,30%
    • San Luis: 9,29%
    • Santa Cruz: 7,90%
    • Misiones: 7,59%
    • Entre Ríos: 7,21%
    • Mendoza: 6,74%
    • Santa Fe: 6,50%
    • Pcia. Bs.As.: 6,39%
    • La Pampa: 6,74%
    • CABA: 3,19%
    • Tierra del Fuego: 2,84%

    El récord alcanzado en 2025 confirma la fortaleza del mercado de autos usados, que logró crecer incluso sin herramientas clave como la financiación accesible. El desafío hacia adelante será consolidar este impulso con mejores condiciones crediticias y modernización tecnológica, mientras se espera con cautela cómo evolucionarán las ventas durante este año. "Debemos esperar que transcurra el primer semestre para tener una tendencia", concluye Príncipe.

    Temas
    Seguí leyendo

    Vacaciones sin trabajo: 8 recomendaciones para lograr un descanso real

    Cuánto cuesta el metro cuadrado de una casa modular en Mendoza y qué aspectos evaluar antes de elegirla

    Las ventas minoristas en Argentina cerraron 2025 con un leve crecimiento

    Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 11 de enero de 2026

    Complemento Leche del Plan 1000 días: cuánto y cuándo cobro en enero 2026

    Guía de precios para las vacaciones 2026: cuánto cuesta comer en Chile

    Pymes mendocinas lograron exportaciones por bienes y servicios con apoyo de Ágil NEX

    Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 10 de enero de 2026

    LO QUE SE LEE AHORA
    Las ventas minoristas en Argentina cerraron 2025 con un leve crecimiento
    BALANCE

    Las ventas minoristas en Argentina cerraron 2025 con un leve crecimiento

    Las Más Leídas

    Estafa millonaria al ex entrenador de Godoy Cruz Pedro Troglio.
    Denuncia judicial

    Ex entrenador de Godoy Cruz denunció una estafa inmobiliaria millonaria

    Chile: sabias que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país
    ¡Atención mendocinos!

    Chile: sabías que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país

    Guía de precios para las vacaciones 2026: cuánto cuesta comer en Chile
    GASTRONOMÍA CHILENA

    Guía de precios para las vacaciones 2026: cuánto cuesta comer en Chile

    El director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Francisco Mondotte.
    San Rafael

    Profunda tristeza en la UCR por la pérdida personal que sufrió Francisco Mondotte

    La mansión fue publicada por una reconocida inmobiliaria de Mendoza y se ofrece en 600.000 dólares
    125 años de antigüedad

    Qué pasó con la histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén y por qué sigue en venta