Industria automotriz

Fuerte crecimiento del mercado de motos: se patentaron más de 650 mil unidades en 2025

Honda lideró el mercado, mientras que Gilera fue la marca más patentada del año. El patentamiento de motocicletas creció 33,8% interanual.

Motocicletas: el mercado cerró el año con un crecimiento interanual superior al 30%.

Motocicletas: el mercado cerró el año con un crecimiento interanual superior al 30%.

Foto: Cristian Lozano
La venta de motocicletas registró una fuerte suba durante 2025, con un crecimiento interanual del 33,8%, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA). A lo largo del año se patentó un total de 650.325 unidades, consolidando una marcada recuperación frente a 2024.

En comparación, durante 2024 se habían registrado 486.061 motovehículos, lo que refleja una recuperación sostenida del sector.

En el mes de diciembre de 2025, se patentaron 60.078 motovehículos, lo que significó una suba interanual del 20% respecto al mismo mes de 2024, cuando se habían registrado 50.060 unidades, según datos difundidos por la Agencia Noticias Argentinas. Además, el último mes del año mostró un crecimiento del 15% frente a noviembre, período en el que se habían patentado 52.257 motos.

En cuanto a la participación por marcas, Honda se mantuvo como líder del mercado en diciembre con 11.608 unidades, seguida por Motomel, que recuperó el segundo lugar con 7.864, y Gilera, que quedó en el tercer puesto con 7.517 unidades. En el cuarto lugar se ubicó Corven, con 5.820, mientras que Zanella, con 5.443, completó el top five, dejando fuera a Keller, que registró 5.264.

agencia venta de motos, vehiculos, concesionaria - 410673
La motocicleta Honda Wave 110 se encuentra entre uno de los modelos más patentados.

La motocicleta Honda Wave 110 se encuentra entre uno de los modelos más patentados.

También se registraron cambios entre los modelos más patentados. La Honda Wave 110 retomó el primer puesto en diciembre con 5.801 unidades, desplazando a la Gilera Smash, que quedó segunda con 5.241. Sin embargo, en el acumulado anual, la Gilera Smash fue la moto más patentada de 2025, con 58.402 unidades, superando a la Honda Wave, que cerró el año con 56.283.

En los puestos siguientes del ranking mensual se mantuvieron la Keller KN 110-8, con 4.420 unidades, la Motomel B110, con 4.320, y la Corven Energy 110, que cerró diciembre con 4.000 unidades, consolidando su presencia entre los modelos más elegidos.

