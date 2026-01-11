Las ventas minoristas en Argentina cerraron 2025 con un leve crecimiento Foto: Cristian Lozano

El avance interanual se explica por los fuertes incrementos registrados en enero (25,5%), febrero (24%), marzo (10,5%) y abril (3,7%), que contrarrestaron la tendencia negativa de los meses siguientes, que acumularon ocho meses de descenso interanual hacia fin de año.

Aunque el balance anual es positivo, la actividad del comercio minorista mostró señales de contracción en la segunda mitad de 2025, con varios rubros exhibiendo caídas sostenidas en sus ventas frente a 2024.

ventas minoristas CAME El informe también señala que, a pesar de la mejora respecto a 2024, el consumo en términos reales sigue presionado por factores económicos estructurales, como la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.

Este resultado anual refleja un escenario heterogéneo para el sector: un inicio de año fuerte que fue perdiendo impulso hacia los últimos meses, en un contexto de cautela entre consumidores y comerciantes. El rendimiento de cada rubro Alimentos y bebidas: las ventas cayeron 5,3% interanual en diciembre, a precios constantes, y finalizaron el año con una suba acumulada del 3,9%. En la comparación intermensual mejoraron 1,5%.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas descendieron 15,0% interanual en diciembre, a precios constantes, y finalizaron 2025 con una leve mejora acumulada del 0,3%. En la comparación intermensual crecieron 15,7%.

Calzado y marroquinería: las ventas bajaron 2,9% interanual en diciembre, a precios constantes, pero acumularon una alza de 2,7% en todo 2025. En la comparación intermensual subieron 3,3%.

Farmacia: las ventas cayeron 0,5% interanual en diciembre, a precios constantes, pero treparon 5,7% en el año. En la comparación intermensual crecieron 1,9%.

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas subieron 0,8% interanual en diciembre, a precios constantes, y acumularon una suba de 2,9% en todo 2025. En la comparación intermensual aumentaron 5,6%.

Perfumería: las ventas bajaron 9,8% interanual en diciembre, a precios constantes, pero acumularon una suba de 5,7% en el año. En la comparación intermensual hubo un fuerte alza de 31,7%.

Textil e indumentaria: las ventas retrocedieron 8,5% interanual en diciembre, a precios constantes, y finalizaron el año con una baja acumulada de 0,9%. Fue el único sector que creció en 2024. En la comparación intermensual las ventas aumentaron 7,6%.