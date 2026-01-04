Comercio en la provincia de Mendoza: un 2025 mixto marcado por la volatilidad y la importación

El 2025 cerró con un panorama mixto para el comercio en la provincia de Mendoza , marcado por la volatilidad —un denominador común en todo el país—, los efectos de las elecciones y los cambios en los hábitos de consumo, principalmente por el crecimiento de la importación .

Uno de los referentes de las cadenas de supermercados, Rubén David , gerente de Oscar David, señaló en diálogo con Aconcagua Radio que el 2026 comenzó tranquilo y que el desempeño de los mayoristas en Mendoza en 2025 fue más estable que en otras provincias. "A nivel nacional hubo caídas importantes, pero eso acá no se produjo. No tuvimos un crecimiento notable, fue muy chiquito, pero al menos terminamos bien ", explicó.

David destacó que las promociones implementadas por los supermercados fueron elementales para mantener el consumo durante el año y que, además, tuvieron un impacto real en el bolsillo de los consumidores:

En Mendoza, las ventas en supermercados mayoristas cerraron más estables en comparación con las de otras provincias del país.

Fueron promociones reales, nuestros clientes realmente tuvieron un beneficio. Fueron promociones reales, nuestros clientes realmente tuvieron un beneficio.

El referente mayorista también resaltó los cambios en los hábitos de consumo: "Hay un consumidor más parecido al mundo, que compara precios, decide en qué lugar le conviene comprar, con qué forma de pago; esto cambia la forma de vender y de medir el mercado".

Además, subrayó el auge del comercio electrónico, que si bien aún representa un porcentaje bajo del consumo masivo, crece de manera sostenida y se espera que continúe expandiéndose con el tiempo.

Sobre el efecto de las políticas y la intervención estatal, David hizo hincapié en la necesidad de estabilidad: "Mientras más estable esté la economía, más vamos a tener que trabajar para competir con el mundo. Hay impuestos ocultos que dificultan el crecimiento, y el sistema debe ajustarse para que los precios sean competitivos".

La visión de los comerciantes del centro

Desde la perspectiva de los comercios locales, Adrián Alín, presidente de la Cámara de Empresas Comerciales, señaló que la temporada de fin de año mostró ciertos movimientos, pero con limitaciones: "El consumidor argentino es muy cauteloso, mira, busca precios, calidad, compara".

Alín indicó que, si bien se registró un alza del 1,3% en las ventas durante Navidad, en comparación con 2023 hubo una baja cercana al 40%. La recuperación es relativa, ya que muchos rubros permanecen golpeados, como jugueterías (-6,6%), librerías (-1,4%) y electrónica (-4%). Los aumentos se dieron en calzado, marroquinería y perfumería.

El referente de los comerciantes también destacó la competencia de los productos importados y su impacto en la industria local, aunque enfatizó la necesidad de mantener un enfoque positivo y trabajar en estrategias para sostener la actividad: "Queremos ser competitivos, seguimos con las promociones y buscamos soluciones para el sector".

27 de Octubre, comercios del centro, compras navidad, adornos navideños, fiestas Las ventas de Navidad mostraron una leve recuperación, pero aún permanecen muy por debajo de los niveles de 2023. Foto: Cristian Lozano

Expectativas para 2026: optimismo cauteloso

De cara a 2026, Rubén David manifestó su esperanza de mejora respecto al año anterior: "Siempre tenemos esperanza de que sea mejor que el año anterior. Queremos hacer cosas, proyectos trazados en crecimiento, nuevas actividades y nuevos puestos de trabajo".

El empresario destacó que, al no haber elecciones este año, se espera un contexto más estable desde lo político, lo que podría favorecer la actividad económica.

Por su parte, Alín resaltó que la capacidad de adaptación del comercio local será clave, al mismo tiempo que se promueva un escenario competitivo más favorable y se garantice la continuidad del empleo: "Hay que sostener la lealtad comercial y mejorar la competitividad, buscando siempre proteger el empleo y mantener la actividad económica en la ciudad".