El balance de la actividad económica y del comercio en Mendoza durante 2025 presenta un panorama complejo. Aunque los indicadores globales exhiben una mejora respecto al año anterior, el estudio detallado de los datos revela un estancamiento y una marcada disparidad entre sectores .

El reciente informe de Coyuntura de Cuyo Marzo 2026 del IERAL revela las tensiones de un mercado interno que debe lidiar con la contracción del poder adquisitivo , el avance del comercio electrónico y la adaptación a un esquema macroeconómico inédito .

Sin salvataje Final para Garbarino: la Justicia decretó la quiebra y comienza la liquidación de la histórica cadena

Las estadísticas del año 2025 podrían invitar a un cauto optimismo. La actividad comercial en la provincia de Mendoza , en sintonía con el promedio nacional , concluyó el año con un saldo interanual positivo , un fenómeno que estuvo acompañado por un incremento en los niveles de empleo formal dentro del sector .

Sin embargo, la evolución intra-anual de la actividad estuvo lejos de consolidar una senda de crecimiento sostenida ; por el contrario, se caracterizó por un estancamiento prolongado que culminó con una franca caída durante el último trimestre y una pérdida de empleo registrado que fue el tema del fin de semana a partir de un incomprensible posteo en redes sociales del gobernador.

Los analistas del IERAL advierten en su último informe regional que la aparente mejora anual no es el reflejo de una demanda vigorosa, sino más bien la consecuencia matemática de un "efecto arrastre", producto de la bajísima base de comparación que dejó el magro desempeño del año 2024.

Asimetrías sectoriales en el comercio

Al desglosar la actividad por rubros, aparece un escenario de profundas asimetrías. Los pilares tradicionales del consumo masivo, supermercados, centros comerciales y expendio de combustibles, transitaron el año entre la parálisis y el retroceso evidente.

Esta tendencia se replicó a nivel nacional, donde el comercio minorista compartió el letargo, y el sector mayorista reportó un desempeño aún más desalentador, a pesar de un levísimo repunte detectado en las postrimerías del año para los shoppings y comercios minoristas del país.

Dentro de los grandes espacios de compra, la heterogeneidad se hizo aún más notable, los segmentos de indumentaria y artículos para el hogar se erigieron como los eslabones más débiles de la cadena comercial.

Curiosamente, la merma en la facturación real de estos rubros no siempre obedeció a una contracción en el volumen físico de unidades vendidas, sino a un rezago en la actualización de sus precios de mostrador, los cuales evolucionaron por debajo del índice general de inflación.

image Los grandes centros de comercio tuvieron un mejor desempeño que los otros sectores

El mercado automotor como excepción

En la vereda opuesta de esta retracción se posicionó el mercado automotor. La venta de vehículos cero kilómetro experimentó un robusto crecimiento interanual, convirtiéndose en el gran dinamizador de los promedios, si bien no estuvo exento de una corrección a la baja durante el cuarto trimestre del año.

Esta recuperación relativa encuentra su explicación en dos pilares fundamentales: la expansión del crédito prendario y la mayor disponibilidad de unidades importadas, sin embargo ahora la espada del aumento de la morosidad pende sobre la recuperación de las ventas.

La normalización en el abastecimiento de vehículos provenientes del exterior facilitó una reducción en los precios promedio, lo que, sumado a las herramientas de financiación, traccionó fuertemente la demanda del sector.

image El comercio de Mendoza atraviesa un estancamiento importante

Salarios, incertidumbre y consumo

Según el Informe, las causas del letargo generalizado del comercio son multidimensionales. En primer lugar, el deterioro del salario real jugó un rol protagónico. La masa salarial privada, que había esbozado una leve recuperación hasta el primer trimestre de 2025, invirtió su tendencia y comenzó a registrar caídas en términos reales a partir del segundo trimestre.

A la pérdida de poder de compra se sumó un factor exógeno: la incertidumbre macroeconómica. Este clima de inestabilidad, que comenzó a gestarse en marzo y alcanzó su máximo en las vísperas de las elecciones legislativas de octubre, alteró drásticamente el comportamiento de los hogares.

Ante la zozobra política y económica, las familias optaron por refugiar sus excedentes en la demanda de dólares, resintiendo directamente su propensión al consumo, asegura el trabajo del IERAL.

Paradójicamente, mientras el gasto cotidiano se contraía, la expansión del crédito logró sostener la demanda de bienes durables aun a expensas de un incremento en los índices de morosidad.

Transformación estructural del comercio

Más allá de las fluctuaciones de la coyuntura, el comercio presencial se encuentra atravesando un cambio lento pero estructural que lo redefinirá en el mediano plazo. Por un lado, la digitalización de los hábitos de consumo, una tendencia consolidada a nivel global, continúa su marcha inexorable a través del comercio electrónico.

Esta modalidad ejerce una presión competitiva sobre las tiendas físicas, especialmente en nichos tecnológicos y de vestimenta, erosionando los márgenes de rentabilidad del modelo tradicional.

Por otro lado, la economía parece encaminarse hacia un nuevo régimen, caracterizado por una inflación más moderada, un tipo de cambio relativamente apreciado y una recomposición del financiamiento.

Este escenario impone reglas de juego distintas para el empresariado, que hoy mantiene una percepción cautelosa. En la era de la alta inflación, las empresas solían camuflar sus ineficiencias o recomponer sus márgenes mediante la remarcación constante de precios.

En un entorno de incipiente estabilidad, esta estrategia pierde viabilidad, los márgenes tienden a comprimirse, la competencia externa se intensifica y los costos medidos en divisas extranjeras adquieren un protagonismo ineludible.

Perspectivas para el comercio

En este nuevo tablero, los sectores abocados a la comercialización de bienes que admiten financiamiento o que cuentan con una oferta importada formal gozan de una ventaja comparativa. Como contrapartida, aquellos rubros expuestos a la competencia de las compras directas en el exterior o al impacto del turismo emisivo se enfrentan a un horizonte plagado de desafíos.

Según el IERAL, las proyecciones hacia el futuro mediato delinean una recuperación que será, indefectiblemente, gradual y desigual.

Los pronósticos macroeconómicos anticipan un retorno al crecimiento, cimentado en un tipo de cambio que tendería a rezagarse frente a la inflación y en la continuidad de la expansión crediticia.

Un dólar relativamente más bajo podría oficiar como un catalizador para mejorar el poder adquisitivo de los salarios, inyectando vitalidad al consumo de manera paulatina.

La consolidación de esta reactivación quedará supeditada a la ansiada estabilidad macroeconómica, a la evolución del ingreso real y a la sostenibilidad del crédito a lo largo del tiempo.

El comercio ya no solo debe lidiar con los vaivenes de un ciclo económico, sino que se ve forzado a orquestar un profundo proceso de adaptación estructural para sobrevivir en un entorno comercial innegablemente más competitivo, concluye el informe de Coyuntura de marzo del IERAL.