Garbarino fue declarada en quiebra: la Justicia ordenó liquidar la histórica cadena de electrodomésticos

La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 tras fracasar el último intento de rescate. Qué sucedió.

Por Sitio Andino Economía

La histórica cadena de electrodomésticos Garbarino, fundada en 1951, fue declarada oficialmente en quiebra por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, poniendo fin a un proceso concursal que se extendía desde 2021 y marcando el cierre definitivo de uno de los derrumbes empresariales más resonantes del comercio minorista en Argentina.

La resolución fue firmada el 4 de marzo por el juez Fernando D'Alessandro, luego de que fracasara el último intento de rescate de la compañía. Según el fallo, no se reunieron las mayorías necesarias entre los acreedores y tampoco prosperó el mecanismo que permitía que terceros presentaran una oferta para quedarse con la empresa.

Garbarino
La Justicia declaró la quiebra de la empresa que supo dominar el mercado.

Sin más posibilidades de rescate: directo a la quiebra

Durante el proceso de salvataje, la única firma inscripta fue la financiera Vlinder, pero no presentó una propuesta formal para hacerse cargo de la compañía. Al mismo tiempo, la propia empresa tampoco logró reunir el apoyo suficiente de sus acreedores para avanzar con un plan de reestructuración.

Ante ese escenario, el magistrado aplicó la Ley de Concursos y Quiebras y decretó la apertura del proceso falencial, lo que implica el inicio de la liquidación judicial de los activos.

Cómo continúa el proceso de quiebra

Con la quiebra formalizada, Garbarino quedó desapoderada de sus bienes y la administración pasó a manos de la sindicatura judicial, que tendrá que identificar y liquidar los activos para intentar responder a los acreedores.

El tribunal dispuso mantener la inhibición general de bienes y ordenó notificar a los registros de propiedad inmueble, automotor y de marcas para detectar posibles activos de la empresa. A su vez, también se trabajará sobre Tierra del Fuego, donde la empresa participaba en compañías que producían electrónica.

Además, la Justicia tomó una serie de medidas sobre la cúpula de la empresa, integrada por el presidente Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Rosales:

  • Inhabilitación para ejercer el comercio,
  • Prohibición para salir del país al menos hasta octubre de 2026, fecha en la que se espera el informe general de la sindicatura,
  • Cierre de cuentas bancarias,
  • No tienen permitido hacer pagos o entregas de bienes sin autorización judicial.
Garbarino
La empresa fue fundada en 1951.

Últimas sucursales clausuradas

La Justicia también resolvió clausurar los últimos locales que permanecían abiertos. En principio serían tres: uno ubicado sobre Avenida Cabildo en Belgrano, otro en calle Uruguay en el centro porteño y un outlet en Almagro. La sindicatura quedó autorizada incluso a allanar domicilios y requerir fuerza pública para asegurar los bienes y realizar el inventario correspondiente.

En paralelo, se abrió el proceso de verificación de créditos. Bancos, proveedores, exempleados y otros acreedores tendrán plazo hasta el 24 de junio de 2026 para presentar sus reclamos.

Garbarino en números

  • La empresa llegó a dominar alrededor del 30% del sector,
  • Abrió más de 300 sucursales en todo el país,
  • Montó fábricas en el sur y empresas asociadas como Compumundo y Garbarino Viajes,
  • Llegó a emplear a más de 5.000 trabajadores.
  • Al momento de la quiebra, contaba con menos de 20 empleados, tres locales activos y ventas mínimas.
