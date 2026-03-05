Garbarino fue declarada en quiebra: la Justicia ordenó liquidar la histórica cadena de electrodomésticos

La histórica cadena de electrodomésticos Garbarino , fundada en 1951, fue declarada oficialmente en quiebra por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 , poniendo fin a un proceso concursal que se extendía desde 2021 y marcando el cierre definitivo de uno de los derrumbes empresariales más resonantes del comercio minorista en Argentina.

La resolución fue firmada el 4 de marzo por el juez Fernando D'Alessandro, luego de que fracasara el último intento de rescate de la compañía. Según el fallo, no se reunieron las mayorías necesarias entre los acreedores y tampoco prosperó el mecanismo que permitía que terceros presentaran una oferta para quedarse con la empresa.

Durante el proceso de salvataje, la única firma inscripta fue la financiera Vlinder, pero no presentó una propuesta formal para hacerse cargo de la compañía. Al mismo tiempo, la propia empresa tampoco logró reunir el apoyo suficiente de sus acreedores para avanzar con un plan de reestructuración.

La Justicia declaró la quiebra de la empresa que supo dominar el mercado.

Ante ese escenario, el magistrado aplicó la Ley de Concursos y Quiebras y decretó la apertura del proceso falencial, lo que implica el inicio de la liquidación judicial de los activos .

Cómo continúa el proceso de quiebra

Con la quiebra formalizada, Garbarino quedó desapoderada de sus bienes y la administración pasó a manos de la sindicatura judicial, que tendrá que identificar y liquidar los activos para intentar responder a los acreedores.

El tribunal dispuso mantener la inhibición general de bienes y ordenó notificar a los registros de propiedad inmueble, automotor y de marcas para detectar posibles activos de la empresa. A su vez, también se trabajará sobre Tierra del Fuego, donde la empresa participaba en compañías que producían electrónica.

Además, la Justicia tomó una serie de medidas sobre la cúpula de la empresa, integrada por el presidente Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Rosales:

Inhabilitación para ejercer el comercio,

Prohibición para salir del país al menos hasta octubre de 2026, fecha en la que se espera el informe general de la sindicatura,

Cierre de cuentas bancarias,

No tienen permitido hacer pagos o entregas de bienes sin autorización judicial.

Garbarino La empresa fue fundada en 1951.

Últimas sucursales clausuradas

La Justicia también resolvió clausurar los últimos locales que permanecían abiertos. En principio serían tres: uno ubicado sobre Avenida Cabildo en Belgrano, otro en calle Uruguay en el centro porteño y un outlet en Almagro. La sindicatura quedó autorizada incluso a allanar domicilios y requerir fuerza pública para asegurar los bienes y realizar el inventario correspondiente.

En paralelo, se abrió el proceso de verificación de créditos. Bancos, proveedores, exempleados y otros acreedores tendrán plazo hasta el 24 de junio de 2026 para presentar sus reclamos.

Garbarino en números