En las panaderías, ni las lluvias ni el inicio de clases reactivan el consumo: la mirada del sector

Los días más frescos y lluviosos anticipan la llegada del otoño, época del año donde los panificados suelen recuperar protagonismo en el consumo cotidiano . A esto se suma el inicio del ciclo lectivo, momento que por lo general impulsa la actividad de las panaderías , ya que muchas familias vuelven a incorporar pan, tortitas o facturas en desayunos y meriendas escolares .

Sin embargo, este año el panorama no aparece tan favorable para el sector. Referentes señalaron que las ventas comenzaron 2026 con números en baja . Mientras en Buenos Aires algunas cámaras del sector hablaron de caídas cercanas al 45%, los locales consideran ese dato exagerado, aunque reconocen que la situación también es compleja en la provincia.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 11 de marzo de 2026

Según estimaciones del sector mendocino, la baja en las ventas se ubica entre el 20% y el 30% . “Entre un 20% y un 25% vienen cayendo las ventas cada año”, indicó Diego Cuitiño de la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA) en diálogo con Sitio Andino. En tanto, Walter Tirapu de la Asociación de Industriales Panaderos y Afines estimó una caída cercana al 30%. No obstante, el referente explicó que marzo suele marcar el inicio de una etapa de mayor movimiento para el rubro:

En Mendoza las ventas en panaderías han caído alrededor del 25%.

A partir de marzo, cuando empiezan las clases y bajan un poco las temperaturas, para nosotros comienza la temporada media. Luego, entre mayo y junio, llega la temporada alta. A partir de marzo, cuando empiezan las clases y bajan un poco las temperaturas, para nosotros comienza la temporada media. Luego, entre mayo y junio, llega la temporada alta.

El inicio de clases impulsa la demanda, pero no alcanza

El regreso a las aulas genera un leve repunte en la demanda de panificados, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles del año pasado.

Desde el sector atribuyen este comportamiento a una combinación de factores: cambios en los hábitos de alimentación y, principalmente, la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.

“El presupuesto de las familias sigue muy ajustado y la gente se maneja dentro de los mismos niveles de consumo que ahora. Puede haber un pequeño incentivo por el frío y por las meriendas de los chicos en la escuela o los desayunos en familia cuando vuelve la rutina, pero no creemos que el consumo crezca de manera exponencial”, señaló Tirapu.

Cierres de panaderías y precios del sector

En relación con la situación del sector, algunas entidades de Buenos Aires advirtieron sobre un récord de cierres de panaderías. Sin embargo, desde Mendoza relativizan ese diagnóstico.

panificados, panaderia, pan, aumento, harina, tac, masas dulces, precios, panes.jpg En Mendoza relativizan un cierre récord de panaderías. Foto: Yemel Fil

Cuitiño aseguró que por el momento no se registró un fenómeno similar en la provincia durante el inicio de 2026.

En cuanto a los precios, el referente explicó que la lista vigente se mantiene sin cambios desde febrero y funciona como referencia para el sector:

Pan (kg): $3.200

Tortitas (docena): $5.500

Facturas (docena): $7.800

Un repunte que depende del consumo

El desempeño del consumo durante los próximos meses será clave para las panaderías mendocinas. El otoño y el invierno suelen ser las temporadas de mayor actividad, pero el contexto económico todavía genera incertidumbre.

Por ahora, el sector se mantiene expectante: el consumo sigue debilitado y el ajuste en los bolsillos de las familias continúa condicionando las ventas.