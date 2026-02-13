Aumentó el pan en la provincia de Mendoza: ¿cuánto cuesta ahora el kilo?

El pan vuelve a subir en la provincia de Mendoza , en un contexto económico complejo para gran parte de la población. Este alimento esencial para la mayoría de los hogares aumentó entre el 13% y el 15% , según informó la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA), que difundió una lista actualizada con los nuevos valores de referencia.

Por su parte, la Asociación de Industriales Panaderos recordó que la última actualización de precios se realizó en julio de 2025 y que, desde entonces, los insumos , los salarios y los servicios registraron fuertes subas, a diferencia de los panificados. No obstante, la asociación resolvió no publicar una nueva lista sugerida y dejar los precios a criterio de cada asociado, según su realidad comercial.

A pesar de estas diferencias, lo cierto es que desde este viernes 13 de febrero el pan, las tortitas y las facturas se venderán más caras en toda la provincia. Frente a este escenario, ¿cuánto costarán los principales panificados?

El incremento del 13% al 15% se aplica sobre la lista de julio de 2025 y rige desde febrero con los siguientes valores orientativos:

Pan (kg): $3.200

Tortitas (la docena): $5.500

Facturas (la docena): $7.800

Fuerte caída en las ventas y presión de costos en las panaderías

Aconcagua Radio dialogó con Walter Tirapu, integrante de la Asociación de Industriales Panaderos y Afines, quien advirtió que el aumento de la materia prima, como la grasa y la margarina, avanza al mismo ritmo que la carne, a lo que se suma el incremento de los servicios. Esta combinación impacta de manera directa en la rentabilidad del sector.

En ese contexto, Tirapu señaló que durante enero las panaderías registraron una caída en las ventas de entre el 15% y el 20% en comparación interanual. Si bien se trata históricamente de un mes complicado -por el calor y el receso escolar-, este año la baja fue más pronunciada.

“Venimos de un enero malísimo, siempre es un mes complejo y este año más, y febrero también, hasta que vuelvan las clases, que ahí se mueve un poco más”, resumió.

La nota completa en Aconcagua Radio

