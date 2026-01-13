13 de enero de 2026
Sitio Andino
Homicidio en Dorrego

Caso Cynthia Landi: cambian la imputación de los detenidos por el crimen en Guaymallén

La fiscalía modificó la imputación a tres policías y confirmó nuevas acusaciones en la causa por el homicidio ocurrido en Dorrego. Cómo sigue el caso.

El crimen de Cynthia Landi sumó prófugos, un coautor imputado y un cambio clave en la situación de policías.

Por Celeste Funes

La investigación por el crimen de Cynthia Romina Landi en Guaymallén dio un giro judicial tras una decisión de la fiscalía de Homicidios, que recalificó la imputación de tres policías y confirmó nuevas acusaciones en una causa que sigue sumando elementos clave.

Investigación por homicidio en Guaymallén: giro clave en la situación de policías

La Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, a cargo de la fiscal Claudia Ríos, modificó la calificación legal de los tres efectivos de la Policía de Mendoza imputados inicialmente por el caso.

Está imputado por el delito de homicidio criminis causa video
Arriesga perpetua

Homicidio, robos y evasión: el violento perfil del detenido por el crimen en un barrio privado de Las Heras

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los tres policías —dos mujeres y un hombre— fueron recalificados como imputados por encubrimiento agravado, luego de que se analizaran las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar del hecho. De acuerdo al comunicado oficial, la nueva imputación se determinó porque los efectivos “colaboraron a eludir la labor de la Justicia y no informaron el homicidio”.

En este contexto, la fiscalía ordenó el recupero de la libertad de los tres policías, bajo una caución de 15 millones de pesos, que deberá efectivizarse para que la medida se concrete.

Claudia Rios - 137514
El crimen de Cynthia Landi es investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios.

Por otra parte, el chofer de colectivo Lautaro Stagnoli, quien se encontraba prófugo y se entregó posteriormente, fue imputado como coautor del homicidio agravado.

Además, se incorporó a la causa a tres personas más, que circulaban en un Chevrolet Corsa y permanecen prófugas de la Justicia. Dos de ellas aún no fueron identificadas, mientras que el conductor fue identificado como B. A.

Cómo fue el crimen de Cynthia Landi

El hecho investigado ocurrió en la madrugada del domingo 4 de enero, alrededor de las 3.55, en calle 25 de Mayo al 400, cuando un altercado entre particulares y cuidacoches derivó en un violento episodio. Según la información oficial, un vehículo blanco efectuó al menos cinco disparos frente a la vivienda de la víctima y se dio a la fuga.

balacera, guaymallén
Nélida Rodríguez, la madre de Cynthia, en el frente de su casa en Dorrego.

Uno de los proyectiles impactó en la axila derecha de Cynthia Landi, de 39 años, quien fue trasladada de urgencia por sus familiares al Hospital Central, donde ingresó sin signos vitales. El diagnóstico médico confirmó una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida.

