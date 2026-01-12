Cayeron tres sospechosos por robos a choferes de aplicaciones en la Ciudad de Mendoza

El procedimiento incluyó siete allanamientos simultáneos en el barrio La Favorita y culminó con la detención de tres personas Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En el marco de una investigación por robos a choferes de aplicaciones, la Policía de Mendoza llevó adelante un importante operativo que permitió desarticular un grupo delictivo vinculado a una serie de hechos registrados en la Ciudad de Mendoza. El procedimiento incluyó siete allanamientos simultáneos en el barrio La Favorita y culminó con la detención de tres personas.

Las medidas fueron ejecutadas por personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Capital, tras un minucioso trabajo de análisis criminal, recolección de pruebas y tareas de campo. Estas acciones permitieron vincular distintos hechos ocurridos en una misma zona, con modalidades coincidentes.

Según se informó, los robos tenían como principales víctimas a choferes de la aplicación Maxim. Los delincuentes no sustraían los vehículos, sino que atacaban directamente a los conductores para apoderarse de billeteras, documentación personal y otros efectos de valor. En algunos de los episodios se registraron agresiones físicas y, al menos en uno de los casos, el uso de un arma de fuego.

operativo, detención Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir vinculadas a los hechos investigados Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Tres personas fueron aprehendidas en los operativos Como resultado de los allanamientos, la Policía logró la aprehensión de tres personas, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Capital, a cargo de Juan Manuel Bancalari. Además, durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir vinculadas a los hechos investigados y un arma de fuego tipo pistola calibre 22, marca Bersa.

operativo, allanamiento, detención El ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Capital, quien dispuso el secuestro de todos los elementos incautados Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Tras las actuaciones, se dio intervención al ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Capital, quien dispuso el secuestro de todos los elementos incautados para su correspondiente análisis pericial. La investigación continúa abierta, con el objetivo de avanzar sobre otros posibles involucrados y esclarecer la totalidad de los hechos denunciados.