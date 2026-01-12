12 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Barrio La Favorita

Cayeron tres sospechosos por robos a choferes de aplicaciones en la Ciudad de Mendoza

El operativo incluyó siete allanamientos en La Favorita y permitió secuestrar un arma de fuego y otros elementos que serán claves para la causa.

El procedimiento incluyó siete allanamientos simultáneos en el barrio La Favorita y culminó con la detención de tres personas

El procedimiento incluyó siete allanamientos simultáneos en el barrio La Favorita y culminó con la detención de tres personas

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

En el marco de una investigación por robos a choferes de aplicaciones, la Policía de Mendoza llevó adelante un importante operativo que permitió desarticular un grupo delictivo vinculado a una serie de hechos registrados en la Ciudad de Mendoza. El procedimiento incluyó siete allanamientos simultáneos en el barrio La Favorita y culminó con la detención de tres personas.

Las medidas fueron ejecutadas por personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) Capital, tras un minucioso trabajo de análisis criminal, recolección de pruebas y tareas de campo. Estas acciones permitieron vincular distintos hechos ocurridos en una misma zona, con modalidades coincidentes.

Lee además
Está imputado por el delito de homicidio criminis causa video
Arriesga perpetua

Homicidio, robos y evasión: el violento perfil del detenido por el crimen en un barrio privado de Las Heras
Las cámaras de seguridad colocadas en distintos puntos de la provincia pueden aportar información clave en investigaciones.
Ayudan a la investigación judicial

La importancia de las cámaras de seguridad para la prevención del delito y esclarecimiento de crímenes

Según se informó, los robos tenían como principales víctimas a choferes de la aplicación Maxim. Los delincuentes no sustraían los vehículos, sino que atacaban directamente a los conductores para apoderarse de billeteras, documentación personal y otros efectos de valor. En algunos de los episodios se registraron agresiones físicas y, al menos en uno de los casos, el uso de un arma de fuego.

operativo, detención
Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir vinculadas a los hechos investigados

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir vinculadas a los hechos investigados

Tres personas fueron aprehendidas en los operativos

Como resultado de los allanamientos, la Policía logró la aprehensión de tres personas, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Capital, a cargo de Juan Manuel Bancalari. Además, durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, prendas de vestir vinculadas a los hechos investigados y un arma de fuego tipo pistola calibre 22, marca Bersa.

operativo, allanamiento, detención
El ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Capital, quien dispuso el secuestro de todos los elementos incautados

El ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Capital, quien dispuso el secuestro de todos los elementos incautados

Tras las actuaciones, se dio intervención al ayudante fiscal de la Oficina Fiscal Capital, quien dispuso el secuestro de todos los elementos incautados para su correspondiente análisis pericial. La investigación continúa abierta, con el objetivo de avanzar sobre otros posibles involucrados y esclarecer la totalidad de los hechos denunciados.

Temas
Seguí leyendo

Verano en Mendoza: cómo proteger la casa cuando queda sola durante las vacaciones

Golpe al delito en Mendoza: diez detenidos en operativos policiales

Detuvieron a un hombre por el robo a un móvil veterinario municipal en Lavalle

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido

Preocupación en Chile por robos y estafas a argentinos: "Daña la confianza y reputación del país"

Desarticulan en Maipú a una banda que robaba motos y autos bajo amenazas

Las Heras denunció el robo de un sable patrimonial del Campo Histórico El Plumerillo

Imputaron a dos sospechosos por el asesinato de una mujer en un barrio privado de Las Heras

LO QUE SE LEE AHORA
Dos personas permanecen detenidas y serán imputadas formalmente video
Investigación compleja

Imputaron a dos sospechosos por el asesinato de una mujer en un barrio privado de Las Heras

Las Más Leídas

Grave accidente vial en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7.
Siniestro

Grave choque en Potrerillos: un muerto y personas atrapadas en la Ruta 7

Arañas peligrosas: el calor y las lluvias aumentan su aparición en los hogares de Mendoza.
Alerta

Arañas peligrosas: el calor y las lluvias aumentan su aparición en los hogares de Mendoza

Juan Cruz Yacopini permanece consciente y sería trasladado a Estados Unidos
Evolución

Juan Cruz Yacopini permanece consciente y sería trasladado a Estados Unidos

Quiénes fueron las parejas de Mauricio Macri y qué hay de cierto con los rumores de romance con Juana Viale
Romance y política

Quiénes fueron las parejas de Mauricio Macri y qué hay de cierto de los rumores de romance con Juana Viale

Covid-19 en Mendoza: la vacunación solo será gratuita para los grupos de riesgo.
Novedades

Covid-19 en Mendoza: la vacunación solo será gratuita para los grupos de riesgo