La importancia de las cámaras de seguridad para la prevención del delito y esclarecimiento de crímenes

Las cámaras de seguridad colocadas en distintos puntos de la provincia pueden aportar información clave en investigaciones.

La prevención del delito es el principal objetivo del sistema de cámaras de seguridad que se implementa en distintos puntos de Mendoza. En un contexto marcado por las tendencias tecnológicas , éstas suelen ser una respuesta eficaz a la hora de la investigación de hechos delictivos.

En los últimos días, la provincia de Mendoza vivió un crimen que conmocionó a los ciudadanos. Se trata del homicidio de Cynthia Romina Landi , en Guaymallén. Según la investigación, el aporte de las cámaras de seguridad en la zona podrían ayudar a esclarecer el hecho, en cuánto a quién fue el autor del disparo que terminó con la vida de la mujer. Este elemento, se suma a una gran cantidad de herramientas que poseen los investigadores para determinar el hecho.

Sin embargo, en las últimas horas el hallazgo del cuerpo una mujer de 74 años en un barrio privado de Las Heras, también causó cierta conmoción entre los mendocinos. De esta manera, el personal que trabaja en el esclarecimiento del crimen, utilizará las cámaras del lugar para determinar con mayor precisión, los últimos movimientos de la mujer y de quienes ingresaron al barrio.

En diálogo con Sitio Andino, Leandro Biskupovich , subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, remarcó que el foco del Estado está puesto en aprovechar la tecnología existente y articularla con nuevas herramientas para mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia.

"El foco en ese sentido está puesto siempre en la prevención", afirmó el subsecretario, al explicar que Mendoza realizó una fuerte inversión para integrar cámaras ya instaladas por privados al sistema de monitoreo oficial. "Habíamos visto que muchos privados, comercios, hogares, ya contaban con cámaras, entonces lo que buscamos fue adoptarlas, incorporarlas al sistema de monitoreo y aprovecharlas", señaló.

Participación vecinal e integración tecnológica

En este esquema, la participación vecinal cumple un rol clave, aunque aclaró que no se trata de un servicio de vigilancia personalizada. "La Policía no está monitoreando esas cámaras las 24 horas porque no brindamos un servicio de seguridad privado, pero su incorporación es muy importante porque forma parte de un plan integral", explicó.

Ese plan incluye la articulación con los municipios mediante la instalación de alarmas comunitarias, que ya se encuentran integradas al sistema de emergencias 911. "Cuando un vecino activa una alarma comunitaria, eso impacta en tiempo real en el 911, y si el barrio aportó una cámara, la policía puede ver inmediatamente qué está pasando y decidir con mayor precisión qué recursos desplegar", detalló Biskupovich.

Gracias a esta integración tecnológica, es posible optimizar la respuesta policial. "Se puede determinar si hay que enviar uno o dos móviles, o incluso desestimar la novedad si se trata de una falsa alarma, lo que permite no ocupar recursos en eventos que no son reales", explicó el Subsecretario.

Las cámaras y el rol clave en investigaciones judiciales

Además, el uso de botones de pánico y alarmas reduce la saturación de llamadas telefónicas. "La persona ya no tiene que llamar al 911, eso libera a los telefonistas y los deja disponibles para quienes realmente necesitan comunicarse por teléfono", indicó.

El funcionario también destacó la incorporación de analíticas predictivas en los centros de monitoreo. "Hoy hay tantas cámaras que sería imposible mirarlas todas al mismo tiempo, por eso estos sistemas alertan automáticamente sobre situaciones que podrían pasar desapercibidas", sostuvo.

Finalmente, subrayó que las cámaras no solo previenen, sino que también cumplen un rol fundamental en la investigación judicial. "Si el delito se consumó, las imágenes permiten esclarecer el hecho y detener a la persona involucrada, y eso también termina siendo prevención", concluyó.

Un sistema de comunicaciones de emergencia reconocido internacionalmente

La provincia opera un sistema de comunicaciones de emergencia modelo en el país, con reconocimiento internacional y disponibilidad 24x7 para todas las fuerzas de seguridad y para los municipios.

En los departamentos con monitoreo integrado, se utilizan dos frecuencias que permiten que personal municipal y policial estén informados en tiempo real y puedan movilizarse de forma inmediata hacia un incidente.