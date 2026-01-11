La maniobra que habría provocado el trágico accidente que dejó dos muertos en Malargüe

El departamento de Malargüe amaneció con una triste noticia que conmocionó a toda la provincia de Mendoza . Un trágico accidente vial ocurrido en la Ruta Nacional 40 dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos . Por estas horas, la investigación judicial apunta a una peligrosa maniobra realizada por una camioneta Toyota Hilux como posible causa del siniestro.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada , cuando un Fiat Palio y una camioneta Toyota Hilux circulaban en sentido sur–norte , retirándose del departamento de Malargüe.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el rodado mayor intentó sobrepasar al automóvil , lo que habría provocado que la conductora del Fiat Palio perdiera el control del vehículo e impactando contra un poste de luz .

No obstante, la tragedia no concluyó allí. Tras el primer impacto, el automóvil ingresó a un canal y chocó contra las rocas del lecho del río . En tanto, la camioneta Toyota Hilux finalizó su recorrido debajo del puente de la Ruta 40 , a la altura del kilómetro 2952 .

Como consecuencia del hecho, la causa fue caratulada como "homicidio culposo agravado", según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal, mientras la investigación continúa para determinar con precisión las responsabilidades.

El estado de salud de los heridos

A raíz del accidente, la conductora del Fiat Palio, una mujer de 30 años, sufrió politraumatismos leves y escoriaciones. En el vehículo también viajaban dos niñas, de 10 y 7 años, quienes resultaron con lesiones leves. Todos los ocupantes del automóvil se trasladaron por sus propios medios al hospital local para recibir atención médica.

Por su parte, la camioneta Toyota Hilux era conducida por R. C., un hombre de 38 años, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Malargüe e ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). En el rodado viajaban además un adolescente de 17 años, Vilma Guanco, de 36 años, y una niña, cuya identidad no fue informada oficialmente.

Como consecuencia del violento impacto, Vilma Guanco y la menor fallecieron en el lugar, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia. En tanto, el adolescente fue derivado al Hospital Central de Mendoza, donde permanece internado y recibe atención de mayor complejidad.