10 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Grave

Trágico accidente en Ruta Nacional 143: una persona perdió la vida

En las últimas horas, un trágico accidente en la Ruta Nacional 143 dejó a una persona fallecida. Enterate de todos los detalles del hecho.

Trágico accidente en Ruta Nacional 143: una persona perdió la vida

Trágico accidente en Ruta Nacional 143: una persona perdió la vida

 Por Juan Pablo Strappazzon

El viernes por la tarde, alrededor de las 19:50, ocurrió un trágico accidente en la Ruta Nacional 143, donde una persona perdió la vida. En esta nota, te contamos todo lo que se sabe del hecho hasta el momento.

Sin título (1)
Así quedó el auto tras el trágico accidente

Así quedó el auto tras el trágico accidente

Cómo se produjo el hecho en la Ruta Nacional 143

Según fuentes oficiales, el accidente se produjo cuando el conductor transitaba en un vehículo VW Suran de sur a norte por la Ruta Nacional 143. Por motivos que aún se desconocen, perdió el control del auto, que volcó sobre el lateral este.

Lee además
El vehículo era conducido por una mujer que viajaba acompañada de dos menores de edad
Investigan las causas

Accidente vial en General Alvear: una camioneta chocó contra un árbol y dejó tres heridos
Dio positivo: la novia de Iñaki Gutiérrez chocó contra un poste y le retuvieron el auto
Escándalo en la madrugada

Dio positivo: la novia de Iñaki Gutiérrez protagonizó un accidente vial contra un poste y le retuvieron el auto

Tras varios tumbos, quedó con las cuatro ruedas hacia arriba y el frente apuntando hacia el sur. Lamentablemente, el hombre de 29 años fue despedido a unos veinte metros del vehículo y falleció en el lugar.

Personal policial y equipos de emergencia se hicieron presentes en el sitio, llevando a cabo las pericias necesarias para esclarecer las causas del siniestro.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén: una mujer desbarrancó con su auto en el Acceso Este y cayó varios metros

Otro accidente vial en Ruta 7: un camión brasileño realizó una peligrosa maniobra y chocó en solitario

Fatal accidente en Ruta 7: un argentino murió tras un choque frontal en Horcones

Malargüe: una mujer perdió el control del auto en Ruta 40 y volcó con sus tres hijas

Un hombre sufrió múltiples lesiones en un choque entre un auto y un Jeep en Godoy Cruz

Un motociclista perdió una pierna tras un grave choque en Guaymallén y su estado es crítico

Guaymallén: detuvieron a un conductor ebrio tras una persecución y un choque

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera

Las Más Leídas

 El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: de cuánto será y quiénes lo cobrarán.
Entra en vigencia

El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: a quiénes beneficia

Dónde ver el Festival de Jesús María 2026 en vivo: canales de TV y streaming online
Folclore y jineteada

Dónde ver el Festival de Jesús María 2026 en vivo: canales de TV y streaming online

Investigan a los responsables de la conducción peligrosa en Guaymallén. video
Conducción peligrosa

Guaymallén investiga a los responsables de la combi que circuló por la vereda: evalúan sanciones económicas y penales

El Gobierno lanzó Mendoza VanLife para fomentar el turismo en motorhomes: los lugares habilitados.
De qué se trata

El Gobierno lanzó Mendoza VanLife para fomentar el turismo en motorhomes: los lugares habilitados

Banco Nación anunció descuentos en supermercados durante todo enero de 2026: cómo aprovecharlos
ECONOMÍA DOMÉSTICA

Banco Nación anunció descuentos en supermercados durante todo enero de 2026: cómo aprovecharlos