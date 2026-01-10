Trágico accidente en Ruta Nacional 143: una persona perdió la vida

Sin título (1) Así quedó el auto tras el trágico accidente Cómo se produjo el hecho en la Ruta Nacional 143 Según fuentes oficiales, el accidente se produjo cuando el conductor transitaba en un vehículo VW Suran de sur a norte por la Ruta Nacional 143. Por motivos que aún se desconocen, perdió el control del auto, que volcó sobre el lateral este.

Tras varios tumbos, quedó con las cuatro ruedas hacia arriba y el frente apuntando hacia el sur. Lamentablemente, el hombre de 29 años fue despedido a unos veinte metros del vehículo y falleció en el lugar.

Personal policial y equipos de emergencia se hicieron presentes en el sitio, llevando a cabo las pericias necesarias para esclarecer las causas del siniestro.