Trágico accidente en Ruta Nacional 143: una persona perdió la vida

El viernes por la tarde, alrededor de las 19:50, ocurrió un trágico accidente en la Ruta Nacional 143, donde una persona perdió la vida. En esta nota, te contamos todo lo que se sabe del hecho hasta el momento.
En las últimas horas, un trágico accidente en la Ruta Nacional 143 dejó a una persona fallecida. Enterate de todos los detalles del hecho.
El viernes por la tarde, alrededor de las 19:50, ocurrió un trágico accidente en la Ruta Nacional 143, donde una persona perdió la vida. En esta nota, te contamos todo lo que se sabe del hecho hasta el momento.
Según fuentes oficiales, el accidente se produjo cuando el conductor transitaba en un vehículo VW Suran de sur a norte por la Ruta Nacional 143. Por motivos que aún se desconocen, perdió el control del auto, que volcó sobre el lateral este.
Tras varios tumbos, quedó con las cuatro ruedas hacia arriba y el frente apuntando hacia el sur. Lamentablemente, el hombre de 29 años fue despedido a unos veinte metros del vehículo y falleció en el lugar.
Personal policial y equipos de emergencia se hicieron presentes en el sitio, llevando a cabo las pericias necesarias para esclarecer las causas del siniestro.