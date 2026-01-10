10 de enero de 2026
Explosión e incendio en Guaymallén: una bombera sufrió heridas durante el operativo

Un incendio destruyó por completo una vivienda ubicada en Junín y Las Heras y se habría originado por un cigarrillo encendido en el garaje, donde se acumulaban residuos.

Por Sitio Andino Policiales

Un fuerte incendio se registró durante la tarde de este sábado en una vivienda de Guaymallén. El hecho generó temor entre los vecinos de la zona, quienes escucharon una explosión y observaron cómo las llamas se extendían por toda la casa. Como saldo, una bombera resultó con heridas leves por quemaduras.

Fuerte incendio en una vivienda de Guaymallén

Cerca de las 13.44, un llamado al 911 alertó sobre un incendio y una explosión en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Junín y Las Heras, en Guaymallén.

Hasta el lugar arribaron dotaciones de Bomberos Voluntarios y del Cuartel Central, que lograron sofocar el fuego y constataron que la vivienda se encontraba deshabitada al momento del siniestro, incluido su propietario, un hombre de 75 años. No obstante, las llamas destruyeron por completo los cinco ambientes de la casa.

Según las primeras pericias, el incendio se habría iniciado por un cigarrillo encendido en el garaje, donde había una gran acumulación de residuos.

Durante las tareas de extinción, una efectiva de Bomberos Voluntarios sufrió una quemadura leve en la mano derecha. El hecho es investigado por la Oficina Fiscal de turno.

