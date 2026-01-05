5 de enero de 2026
Rescatan a una mujer y a sus cuatro perros tras un incendio en Godoy Cruz

Vecinos alertaron al 911 al ver humo en la casa. Bomberos rescataron a la mujer y a sus cuatro perros. Hubo múltiples daños en la vivienda.

Un incendio registrado este lunes por la noche en una vivienda de Godoy Cruz obligó a desplegar un operativo policial, sanitario y de Bomberos.

 Por Celeste Funes

Una mujer de 58 años fue rescatada de su vivienda en Godoy Cruz luego de un incendio que afectó varios sectores de la casa. El fuego fue sofocado por Bomberos y la mujer fue asistida por inhalación de humo aunque, afortunadamente, no requirió traslado a un centro médico.

Una mujer fue asistida tras inhalar humo en un incendio en Godoy Cruz

El suceso tuvo lugar durante la noche del lunes, precisamente a las 21:45 en calle 25 de Mayo al 200, jurisdicción de la Comisaría 34ª. Al llegar al lugar, el personal policial constató la presencia de fuego activo dentro de la vivienda y dio intervención inmediata a Bomberos, quienes ingresaron al domicilio y lograron rescatar a una mujer de 58 años, identificada como R. A. V. En el operativo también fueron rescatados cuatro perros que permanecían dentro de la propiedad.

Tras controlar el siniestro, se determinó que el incendio se habría originado por un desperfecto eléctrico. Como consecuencia del fuego, se registraron daños totales en un pasillo interno y afectaciones parciales en dos habitaciones del inmueble.

La propietaria fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticó inhalación de humo, aunque no fue necesario su traslado a un centro asistencial. Ninguna otra persona resultó herida durante el episodio.

En el hecho intervino la Oficina Fiscal de la jurisdicción, que dejó asentadas las actuaciones y continuará con las medidas de rigor para establecer formalmente las causas del siniestro.

