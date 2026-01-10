De cuánto es la demora este sábado en el Paso Los Libertadores, para cruzar a Chile

De cuánto es la demora en el Paso Los Libertadores para cruzar a Chile

Este sábado por la mañana, muchos mendocinos iniciaron su viaje hacia el vecino país de Chile a través del Paso Internacional Los Libertadores . En esta nota, te informamos en detalle de cuánto es la demora actual , para que planifiques tu cruce.

Según información oficial, en el complejo argentino Roque Carranza , las autoridades señalan que las demoras son mínimas, rondando los 10 minutos , con tránsito fluido y sin congestiones en los accesos.

Contrariamente, quienes se dirigen hacia el complejo chileno Los Libertadores desde el túnel internacional enfrentan retrasos de hasta tres horas , debido a una fila de aproximadamente 4,5 kilómetros que se forma desde el sector del cobertizo.

Es importante recordar que el Paso Internacional Cristo Redentor permanece abierto para todo tipo de vehículos en ambos sentidos , aunque se aconseja a los conductores tomar las precauciones correspondientes antes de cruzar.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.