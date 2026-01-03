Mercedes Rus y Ulpiano Suarez repudiaron el incendio del árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, repudiaron con firmeza el incendio del árbol de Navidad emplazado en la Peatonal Sarmiento , ocurrido este viernes durante una manifestación antiminera.

A través de su cuenta de X, la ministra sostuvo: "Otra vez hechos de violencia en el marco de una marcha antiminera. Quiero ser clara: estos episodios no tienen nada que ver con el derecho a manifestarse".

Y agregó: "Ya se secuestró una botella con acelerante, un elemento utilizado para provocar incendios, y el hecho está siendo investigado. Este tipo de acciones pone en riesgo a toda la ciudadanía y no vamos a permitirlas".

No es la primera vez que estos grupos recurren a prácticas violentas. El 24 de enero, en Uspallata, se provocó un incendio intencional por un hecho similar y hoy ya hay un condenado por ese episodio. En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad. No es la primera vez que estos grupos recurren a prácticas violentas. El 24 de enero, en Uspallata, se provocó un incendio intencional por un hecho similar y hoy ya hay un condenado por ese episodio. En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad.

Por su parte, el Intendete de Ciudad, Ulpiano Suarez afirmó: "Extraña casualidad... En el marco de una marcha antiminera, se prendió fuego el Pino de Navidad que ornamenta la Peatonal Sarmiento. Ya frente a las pintadas y otras vandalizaciones previas, lo habíamos dicho: en Mendoza, el orden y la convivencia no se negocian".

Asimismo sostivo que "aquí, las leyes y normas se cumplen. Estamos solicitando los archivos de las cámaras de videovigilancia de la zona y testimonios, para determinar si se trató de un hecho intencional e identificar a los responsables. De ser así, que se atengan a las consecuencias legales de su comportamiento. Junto al Ministerio Público Fiscal avanzaremos para que a los autores de los daños se les apliquen todas las sanciones que correspondan.

Y concluyó: "Vivir en sociedad es comprender que otro puede pensar diferente y que no podemos destruir los bienes de todos para expresar las diferencias. Ese es límite. Una minoría de inadaptados no puede, ni debe alterar el orden y la convivencia en la Ciudad y nuestra provincia".

Durante la noche del viernes, en la peatonal Sarmiento, se desató un incendio en el reconocido árbol de Navidad instalado como elemento decorativo. El hecho ocurrió mientras se desarrollaba una marcha antiminera, cuando una llama se inició en la base de la estructura y se propagó rápidamente, generando preocupación entre los transeúntes, que intervinieron para sofocarla.

Las cámaras de seguridad registraron el episodio en tiempo real y las autoridades intentan determinar si el fuego fue provocado de manera intencional

