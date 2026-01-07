7 de enero de 2026
{}
La Patagonia en llamas

Se incendia Chubut, Diego Santilli negocia y Máximo Kirchner exige que no deroguen la Ley de Manejo del Fuego

El gobernador Nacho Torres recibió al ministro del Interior y la oposición criticó los intentos de vetar una legislación clave. Qué sucedió.

Por Sitio Andino Política

La Patagonia vuelve a sufrir el calor de las llamas que se extienden en la provincia de Chubut, mientras el gobernador Nacho Torres recibe al ministro del Interior, Diego Santilli, quien no habría ido solo con la intención de colaborar, sino también de negociar para que avancen los proyectos en el Congreso. A su vez, la oposición critica el trabajo del gobierno nacional y pide que no deroguen la Ley de Manejo del Fuego.

Según el parte que comunicó el martes el gobernador de Chubut, el operativo involucra a cinco aviones hidrantes, un helicóptero y un avión de refuerzo. Además, trabajan 180 combatientes y 100 personas en logística, bomberos y equipos de vialidad. Además, Torres detalló:

  • El Hoyo – Puerto Patriada: incendio activo, más de 1.800 hectáreas afectadas y 10 viviendas comprometidas. La Fiscalía determinó que se trató de un incendio intencional, iniciado con material acelerante.
  • Cholila: controlado al 100%, incendio intencional, con investigación judicial en curso.
  • El Turbio: controlado, sin evacuados.
  • Lago Engaño: controlado, sin focos activos.
  • Parque Nacional Los Alerces: incendio activo, trabajo conjunto entre los equipos de Nación y Provincia en las tareas de combate contra el fuego.
La visita de Diego Santilli al sur: ¿Colaboración o negociación?

El ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, recorrieron este miércoles las zonas afectadas por los incendios en las localidades de El Hoyo y de Epuyén, donde supervisaron el operativo en marcha junto a los equipos que trabajan para contener el fuego y asistir a los vecinos afectados.

“Quiero destacar el trabajo conjunto ante una situación de gravedad absoluta y celebro que el Gobernador vaya a fondo en la búsqueda de estos criminales que destruyen áreas naturales, trabajos y familias. Tenemos que dar el ejemplo en estas situaciones para que no se repitan”, expresó Santilli.

El funcionario sostuvo que el gobierno de Javier Milei y la administración provincial se encuentran trabajando en conjunto desde el primer momento con “toda la logística para enfrentar la situación y trabajar coordinadamente con Chubut y las provincias que atraviesan este tipo de incendios”.

Por su parte, Torres destacó que Santilli se comunicó “apenas empezaron los primeros focos de incendio para ponerse a disposición y poner a disposición todas las herramientas del gobierno nacional para ayudar”.

incendio Río Negro 2026

“Vinimos a ponernos a disposición y a trabajar en nombre del Presidente para seguir dando todo el apoyo y acompañar desde el Gobierno”, agregó Santilli.

Sin embargo, trascendió que el motivo original de la visita de Santilli a Chubut no era colaborar para extinguir los incendios, sino negociar el apoyo de cara a las sesiones extraordinarias. Torres confirmó su apoyo a la reforma del Código Penal, pero no opinaría lo mismo de la laboral.

"El Código Penal tiene que tener mayores penas, tienen el compromiso de la provincia y vamos a pedirle a los legisladores que acompañen, pero también tiene que haber un compromiso de los funcionarios judiciales. Si tenemos un Código Penal que nos da las herramientas para que las penas sean verdaderamente las que tienen que ser, no podemos seguir avalando fallos garantistas que tomen delitos de esta magnitud como si fuera una contravención simple", expresó Torres en conferencia de prensa.

La oposición reclama que se evite la derogación de la Ley de Manejo del Fuego

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Máximo Kirchner se refirió a los incendios de la Patagonia y criticó la postura de la gestión de Javier Milei de querer derogar la Ley de Manejo del Fuego bajo el argumento de que presuntamente desincentiva la producción.

“Otra vez tierra arrasada por el fuego en la Patagonia. ¿Qué cosa dijeron? ¿Qué la Ley de Manejo del Fuego desincentivaba la producción? ¿De verdad? No nos sorprende. Otra mentira más”, escribió el hijo de Cristina Kirchner en sus redes sociales.

Y agregó: “Ya lo dijimos, la única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego como mecanismo utilizado para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario de ayer o a los centros de datos de hoy”.

Da igual. Negocio para pocos. Desastre para muchos. La Ley de Manejo del Fuego no debe ser derogada. Da igual. Negocio para pocos. Desastre para muchos. La Ley de Manejo del Fuego no debe ser derogada.

La Ley 26.815, conocida como Ley de Manejo del Fuego, se creó en 2012, durante la segunda gestión de Fernández de Kirchner, con el objetivo de proteger el medio ambiente de los incendios forestales y rurales en el todo el país.

Si bien a poco de haber asumido, a fines de 2023, Milei había anunciado la modificación de esta norma en una cadena nacional en la que presentó los pilares de su mega DNU, en el decreto publicado finalmente no figuró ningún artículo que estableciera cambios en la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto se incluyó en el paquete del Consejo de Mayo y originó una nueva pulseada con el peronismo, que se opone a esa iniciativa.

Por su parte, el senador nacional por Río Negro Martín Soria denunció a través de sus redes sociales que Milei recortó el presupuesto del Programa de Manejo del Fuego en un 69%. Además, propuso "declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz" por 180 días.

