125 años de antigüedad

Qué pasó con la histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén y por qué sigue en venta

El emblemático inmueble ubicado en Bandera de Los Andes y Mansilla permanece en el mercado inmobiliario y su futuro es incierto.

La mansión fue publicada por una reconocida inmobiliaria de Mendoza y se ofrece en 600.000 dólares

La mansión fue publicada por una reconocida inmobiliaria de Mendoza y se ofrece en 600.000 dólares

Foto: Remax
 Por Carla Canizzaro

El misterio que rodea a la mansión Cantú Notti sigue intacto. A pesar del revuelo generado por la difusión de imágenes de su interior, la emblemática propiedad de Guaymallén no ha tenido cambios significativos y continúa esperando un comprador. Su silueta imponente, marcada por el paso del tiempo, aún despierta todo tipo de sensaciones entre los mendocinos.

Con más de 125 años de antigüedad, en la esquina de Bandera de Los Andes y Mansilla, la histórica casona permanece deshabitada y en estado de abandono, condición que refuerza su aura enigmática. Su estilo arquitectónico, muy distinto al de las viviendas que la rodean, la mantiene como un punto de referencia obligado en la zona y como uno de los inmuebles más singulares del departamento.

Cuál es el valor de la mansión que aún sigue sin comprador

La mansión fue publicada por una reconocida inmobiliaria de Mendoza y se ofrece en 600.000 dólares. Cuenta con un terreno de 5.000 metros cuadrados y 600 metro cuadrados cubiertos, distribuidos en 15 ambientes: seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras.

mansión cantú notti, mendoza
El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras

El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras

Desde la inmobiliaria aclararon que, pese a tratarse de una construcción histórica, el precio no responde al valor edilicio de la casona. "La propiedad está prácticamente a valor terreno. No se le ha puesto un valor a la casa en sí, porque por el estado en el que se encuentra no tiene valor”, explicó el agente inmobiliario a cargo.

En ese sentido, el agente señaló que la restauración implicaría una inversión muy elevada, lo que desalienta a posibles compradores interesados en preservar la estructura original. "Es muy difícil que alguien la compre para restaurarla, porque restaurar cuesta una fortuna", indicó.

mansión cantú notti
Con más de 125 años de antigüedad, en la esquina de Bandera de Los Andes y Mansilla, la histórica casona permanece deshabitada

Con más de 125 años de antigüedad, en la esquina de Bandera de Los Andes y Mansilla, la histórica casona permanece deshabitada

Aunque hubo algunas consultas y un ciertos interesados, hasta el momento no se concretó ninguna operación. "No es una propiedad de fácil salida. No es sencillo vender una propiedad de 600.000 dólares. No son muchos los posibles compradores, aunque cada tanto hay consultas", detalló.

En su interior, la mansión conserva muebles antiguos, cuadros, libros, sillones y amplios salones que reflejan su pasado y refuerzan su valor patrimonial. Según la inmobiliaria, en su época fue uno de los chalets más importantes de la provincia y marcó tendencia dentro de la arquitectura mendocina.

mansión notti, mendoza
En su época fue uno de los chalets más importantes de la provincia de Mendoza

En su época fue uno de los chalets más importantes de la provincia de Mendoza

