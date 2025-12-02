La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años

El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras Foto: Remax

Por Carla Canizzaro







La histórica mansión Cantú Notti continúa generando "terror" y admiración entre quienes circulan por la zona. En las últimas horas, imágenes de su interior comenzaron a circular en redes sociales, ya que la propiedad se encuentra actualmente a la venta. La casona, construida hace más de un siglo, fue publicada en la página web de una reconocida inmobiliaria de Mendoza.

Ubicada en calle Bandera de Los Andes y Mansilla, en el departamento de Guaymallén, su particular estilo arquitectónico suele llamar la atención de los transeúntes. Además, su estado de abandono y ciertas singularidades la vuelven un punto de interés constante para los mendocinos.

Una mansión con historia Con más de 125 años de antigüedad, la propiedad (que cuenta con 5.000 metro cuadrados totales y 600 m² cubiertos) se ofrece por 600.000 dólares. El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras.

mansión notti, mendoza, guaymallén La histórica mansión Cantú Notti continúa generando "terror" y admiración entre quienes circulan por la zona Foto: Remax Esta casona arrastra una rica historia dentro de la provincia y, según la inmobiliaria, "solía ser uno de los chalets más importantes de su época". Sin dudas, la propiedad marcó tendencia en su momento y posee un valor histórico invaluable.

En su interior destacan muebles antiguos, cuadros, libros, sillones y amplios salones, elementos que refuerzan su carácter patrimonial. Con una vista frontal hacia Bandera de Los Andes, la casa presenta un imponente diferencial respecto de las viviendas que la rodean. mansión notti, mendoza Esta casona arrastra una rica historia dentro de la provincia Foto: Remax La antigüedad y los objetos que aún conserva la mansión reflejan el paso del tiempo y la historia que la habita. Ahora, el gran interrogante es qué sucederá cuando un comprador finalmente la adquiera: ¿será demolida pese a su valor histórico, o se preservará como uno de los monumentos emblemáticos de Mendoza? mansión notti, mendoza Mansión Cantú Notti Foto: Remax mansión cantú notti, mendoza Foto: Remax mansión cantú notti Foto: Remax