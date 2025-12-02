2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
En fotos

La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años

La mansión Cantú Notti volvió a llamar la atención tras la difusión de imágenes que muestran su estado actual y los objetos que aún conserva.

El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras

El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras

Foto: Remax
 Por Carla Canizzaro

La histórica mansión Cantú Notti continúa generando "terror" y admiración entre quienes circulan por la zona. En las últimas horas, imágenes de su interior comenzaron a circular en redes sociales, ya que la propiedad se encuentra actualmente a la venta. La casona, construida hace más de un siglo, fue publicada en la página web de una reconocida inmobiliaria de Mendoza.

Ubicada en calle Bandera de Los Andes y Mansilla, en el departamento de Guaymallén, su particular estilo arquitectónico suele llamar la atención de los transeúntes. Además, su estado de abandono y ciertas singularidades la vuelven un punto de interés constante para los mendocinos.

Lee además
Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina: fechas y cómo aprovecharlo
Te puede interesar

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina: fechas y cómo aprovecharlo
Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Una mansión con historia

Con más de 125 años de antigüedad, la propiedad (que cuenta con 5.000 metro cuadrados totales y 600 m² cubiertos) se ofrece por 600.000 dólares. El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras.

mansión notti, mendoza, guaymallén
La histórica mansión Cantú Notti continúa generando

La histórica mansión Cantú Notti continúa generando "terror" y admiración entre quienes circulan por la zona

Esta casona arrastra una rica historia dentro de la provincia y, según la inmobiliaria, "solía ser uno de los chalets más importantes de su época". Sin dudas, la propiedad marcó tendencia en su momento y posee un valor histórico invaluable.

En su interior destacan muebles antiguos, cuadros, libros, sillones y amplios salones, elementos que refuerzan su carácter patrimonial. Con una vista frontal hacia Bandera de Los Andes, la casa presenta un imponente diferencial respecto de las viviendas que la rodean.

mansión notti, mendoza
Esta casona arrastra una rica historia dentro de la provincia

Esta casona arrastra una rica historia dentro de la provincia

La antigüedad y los objetos que aún conserva la mansión reflejan el paso del tiempo y la historia que la habita. Ahora, el gran interrogante es qué sucederá cuando un comprador finalmente la adquiera: ¿será demolida pese a su valor histórico, o se preservará como uno de los monumentos emblemáticos de Mendoza?

mansión notti, mendoza
Mansión Cantú Notti

Mansión Cantú Notti

mansión cantú notti, mendoza
mansión cantú notti
Temas
Seguí leyendo

Quini 6: de cuánto es el enorme e inédito pozo para el sorteo de este miércoles 3 de diciembre

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

2 de diciembre: Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 2 de diciembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy martes 2 de diciembre 2025

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 2 de diciembre

Tormentas aisladas, el pronóstico para este martes 2 de diciembre en Mendoza

El hospital Notti incorporará tecnología antisísmica de vanguardia por primera vez en el sistema público

LO QUE SE LEE AHORA
Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Las Más Leídas

Los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán solicitarán la detención e imputación de Omar Sperdutti
El fiscal decidirá este miércoles

Piden la detención de Omar Sperdutti por presunta asociación ilícita en la Liga Mendocina

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Accidente vial en Maipú: el joven accidentado fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.
Qué ocurrió

Grave accidente en Maipú: una pareja quedó hospitalizada tras un choque con un colectivo

La víctima, en estado de ebriedad, fue sorprendida por cuatro sujetos que lo atacaron y huyeron
Quedó internado

Violenta agresión en Luján de Cuyo: un hombre sufrió la amputación de cuatro dedos y quedó internado

Aliados, pero distanciados. video
Se enfría el vínculo

Dos ausencias en dos semanas: señales del ¿quiebre? entre el cornejismo y el petrismo

Te Puede Interesar

Cuándo y a qué hora será la audiencia
Poder Judicial

Confirman la fecha de audiencia para la mujer imputada por el trágico accidente en el Parque San Martín

Por Carla Canizzaro
La vitivinicultura intenta que el INV no baje sus persianas al control del vino argentino
Motosierra y vino

INV: Se formalizó el amparo en la Justicia Federal contra la desregulación en la Vitivinicultura

Por Marcelo López Álvarez
Cuánto debe ganar una familia en Argentina para ser clase media, baja o alta en diciembre 2025
INFORME

Cuánto debe ganar una familia en Argentina para ser clase media, baja o alta en diciembre 2025

Por Sitio Andino Economía