Mendoza Fashion Wine: moda, vino y solidaridad se unen a beneficio de Fundavita

La provincia se prepara para vivir una nueva edición del Mendoza Fashion Wine , un evento que combina moda , degustaciones de primer nivel y un fuerte compromiso solidario. La cita será el próximo domingo 19 a las 17, en lo que promete ser una tarde donde el glamour y la conciencia social irán de la mano.

La propuesta, impulsada por la agencia de modelos Studio Mannequin , celebrará su tercera edición con el objetivo de seguir creciendo y colaborando con Fundavita, la ONG mendocina que acompaña a pacientes oncológicos. “Es un evento donde participa mucha gente y colabora muchísimo con esta fundación en la que tenemos el corazón”, destacó su directora, Susana Fernández.

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El encuentro contará con el apoyo de importantes actores del sector, como el Grupo Huentala, el Hotel Sheraton y destacadas bodegas de la provincia, que ofrecerán degustaciones para los asistentes. “Buscamos fusionar la moda con el vino y que sea a beneficio de algo”, explicó Fernández.

En la pasarela se lucirán colecciones de alto nivel. Entre ellas, se destacan los diseños de Norma López , con propuestas de prêt-à-porter y moda de noche y las creaciones de la reconocida diseñadora Paolina Cattorini , quien llega desde Chile tras presentarse en las principales Fashion Week del mundo.

El evento tuvo su primera edición en 2019, pero la pandemia interrumpió su continuidad. Recién el año pasado volvió a realizarse con gran éxito, lo que impulsó esta nueva apuesta. “Cada año nos acompañan empresas más importantes”, remarcó Fernández.

El rol de la ONG Fundavita y su compromiso social

Más allá del espectáculo, el eje central es la solidaridad. Todo lo recaudado será destinado a Fundavita, organización que trabaja de manera integral con pacientes oncológicos y sus familias. “Acompañamos desde el diagnóstico durante todo el tratamiento, pero también apuntamos a capacitar a los equipos médicos e incorporar tecnología en los hospitales”, explicó Violeta Díaz Costa, coordinadora del área social de la fundación.

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En ese sentido, la ONG ha realizado importantes aportes al sistema de salud, como la compra de un videocolposcopio para el Hospital Paroissien, un contador hematológico para el Hospital Notti y, años atrás, la entrega de un resonador magnético. Además, brinda asistencia directa a pacientes a través de insumos esenciales, como leche, bolsas de colostomía y un banco de pelucas que entrega más de 100 por año.

Los fondos recaudados en el Mendoza Fashion Wine estarán destinados principalmente al área social y a la compra de insumos. “Cada persona que asiste está colaborando y ayudando”, subrayó Fernández.

Quienes deseen participar pueden adquirir sus entradas a través de EntradaWeb. Desde la organización invitan a disfrutar de “una tarde muy agradable”, que no solo ofrecerá propuestas únicas de moda y vino, sino también la oportunidad de contribuir a una causa que impacta directamente en la vida de cientos de mendocinos.

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