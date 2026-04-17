17 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
leucemia

Leucemia: referentes nacionales destacaron en Mendoza el fin de la quimioterapia tradicional

En el VI Congreso de Leucemia Linfocítica Crónica, Miguel Pavlovsky, director médico de Fundaleu, señaló que el país lidera el cambio hacia terapias dirigidas.

Leucemia: referentes nacionales destacaron en Mendoza el fin de la quimioterapia tradicional.

Leucemia: referentes nacionales destacaron en Mendoza el fin de la quimioterapia tradicional.

 Por Natalia Mantineo

En el marco del VI Congreso del Grupo Latinoamericano de Leucemia Linfocítica Crónica, realizado en un importante hotel de Guaymallén, unos 300 médicos referentes en Hematología analizaron en la provincia de Mendoza el avance de las terapias orales y el fin de la quimioterapia tradicional.

En diálogo con Sitio Andino, Miguel Pavlovsky, director médico de Fundaleu, destacó que Argentina lidera la región en tratamientos de vanguardia, priorizando la calidad de vida mediante terapias dirigidas que posicionan a la medicina nacional en un estándar de excelencia global.

Lee además
Leucemia: médicos profundizan en Mendoza sobre tratamientos que superan a la quimioterapia.

Leucemia: médicos profundizan en Mendoza sobre tratamientos que superan a la quimioterapia
Terminal de Ómnibus de Mendoza: el plan para disfrutar de marcas líderes sin tener que viajar.

Nuevo polo comercial en la Terminal: outlet y marcas líderes
17 de Abril de 2026, VI Congreso del Grupo Latinoamericano de Leucemia Linfocítica Crónica
Leucemia: uno de los referentes centrales del Congreso fue el director médico de Fundaleu, Miguel Pavlovsky.

Leucemia: uno de los referentes centrales del Congreso fue el director médico de Fundaleu, Miguel Pavlovsky.

"El gran avance actual es poder ofrecer una terapia altamente efectiva, con una toxicidad mínima comparada con la quimioterapia, y con la certeza de un horizonte de finalización. Esto cambia radicalmente la perspectiva psicológica y física del paciente", destacó el especialista.

Puntos clave del nuevo paradigma:

  • Medicina de precisión: los nuevos fármacos orales atacan mecanismos específicos de la célula cancerígena sin dañar las células sanas.

  • Resultados globales: Argentina iguala hoy los resultados de supervivencia y remisión de los principales centros oncológicos del mundo.

  • Investigación traslacional: el intercambio entre los 300 expertos en Mendoza permite que los últimos descubrimientos lleguen de forma inmediata a los consultorios de todo el país.

Embed

Entender la enfermedad: ¿A quiénes afecta?

Durante su intervención, el especialista brindó detalles pedagógicos sobre la Leucemia Linfática Crónica (LLC), explicando que se trata del tipo de cáncer de sangre más común en adultos.

"Generalmente afecta a pacientes de edad avanzada, con una media de diagnóstico alrededor de los 70 años, aunque también vemos casos en adultos más jóvenes", precisó el médico.

A diferencia de las leucemias agudas, la LLC suele tener una progresión más lenta, pero requiere un abordaje de precisión cuando la enfermedad muestra signos de actividad.

leucemia
Generalmente, esta enfermedad afecta a pacientes de edad avanzada, con una media de diagnóstico alrededor de los 70 años.

Generalmente, esta enfermedad afecta a pacientes de edad avanzada, con una media de diagnóstico alrededor de los 70 años.

Un tratamiento para todos

Una de las dudas más frecuentes en el consultorio es si estas innovaciones son aplicables a cualquier paciente. Pavlovsky fue contundente al respecto: la gran ventaja de las nuevas terapias orales es su versatilidad.

  • Perfil del paciente: al tener una toxicidad mucho menor que la quimioterapia, estos tratamientos son ideales para pacientes mayores que suelen tener otras patologías (hipertensión, diabetes o problemas cardíacos) y que antes no toleraban los químicos tradicionales.

  • Sin distinción de riesgo: las terapias dirigidas han demostrado ser efectivas, incluso, en pacientes con alteraciones genéticas de alto riesgo, quienes históricamente tenían un pronóstico complejo con la medicina convencional.

17 de Abril de 2026, VI Congreso del Grupo Latinoamericano de Leucemia Linfocítica Crónica
Miguel Pavlovski, director médico de Fundaleu.

Miguel Pavlovski, director médico de Fundaleu.

El éxito de la "duración finita"

El referente de Fundaleu profundizó en los resultados alcanzados en Argentina con los esquemas de duración finita.

"El gran avance es poder ofrecer una terapia altamente efectiva por un tiempo determinado. Tras ese periodo, el paciente puede suspender la medicación con la certeza de un horizonte de finalización, manteniendo la enfermedad en remisión y recuperando su rutina habitual", destacó.

Mendoza, capital científica

La realización de este congreso en suelo mendocino, con el aval de la Sociedad Argentina de Hematología (SAH), ratifica que el país no solo es un receptor de tecnología, sino un generador de conocimiento.

El intercambio entre más de 300 expertos asegura que el estándar de cuidado en Argentina sea, hoy por hoy, idéntico al de las principales potencias médicas del mundo.

Temas
Seguí leyendo

Amenazas en escuelas de Mendoza: un menor detenido, otros identificados y severas sanciones a padres

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, viernes 17 de abril

Amenazas en escuelas: imputaron a 3 alumnos en Mendoza

Día Mundial de la Hemofilia: la razón de esta fecha y lo que busca concientizar

Detrás de una copa de Malbec: el origen que se recuerda hoy en su día mundial

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 17 de abril

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 17 de abril

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 17 de abril

LO QUE SE LEE AHORA
Amenazas en las escuelas: la DGE confirmó que tres alumnos fueron imputados.

Amenazas en escuelas: imputaron a 3 alumnos en Mendoza

Las Más Leídas

La Policía de Mendoza desplegó un importante operativo por los incidentes en Las Heras.

Batalla campal entre policías y vecinos en Las Heras: más de 900 disparos por allanamientos narcos

Mendoza podrá cobrar peaje en rutas nacionales.

La Provincia de Mendoza ya puede cobrar peajes en rutas nacionales: cuál será la primera y dónde estarán

La DGE y el Ministerio de Seguridad elaboraron una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad video

Cuántos departamentos de Mendoza están afectados por amenazas de tiroteo en escuelas

Amenazas en las escuelas: la DGE confirmó que tres alumnos fueron imputados.

Amenazas en escuelas: imputaron a 3 alumnos en Mendoza

Preocupación en la comunidad educativa de la Provincia de Mendoza. 

Amenazas de tiroteo en escuelas: cuántos menores ya fueron identificados en Mendoza