Leucemia: referentes nacionales destacaron en Mendoza el fin de la quimioterapia tradicional.

En el marco del VI Congreso del Grupo Latinoamericano de Leucemia Linfocítica Crónica , realizado en un importante hotel de Guaymallén, unos 300 médicos referentes en Hematología analizaron en la provincia de Mendoza el avance de las terapias orales y el fin de la quimioterapia tradicional.

En diálogo con Sitio Andino, Miguel Pavlovsky , director médico de Fundaleu, destacó que Argentina lidera la región en tratamientos de vanguardia, priorizando la calidad de vida mediante terapias dirigidas que posicionan a la medicina nacional en un estándar de excelencia global.

Leucemia: médicos profundizan en Mendoza sobre tratamientos que superan a la quimioterapia

Leucemia: uno de los referentes centrales del Congreso fue el director médico de Fundaleu, Miguel Pavlovsky.

17 de Abril de 2026, VI Congreso del Grupo Latinoamericano de Leucemia Linfocítica Crónica

Durante la entrevista, uno de los puntos más destacados por Pavlovsky fue la consolidación de las terapias de duración finita . A diferencia de los tratamientos crónicos, este esquema permite que el paciente reciba una combinación de drogas orales por un tiempo determinado (generalmente 12 meses) y luego suspenda la medicación manteniendo la enfermedad bajo control.

"El gran avance actual es poder ofrecer una terapia altamente efectiva, con una toxicidad mínima comparada con la quimioterapia, y con la certeza de un horizonte de finalización. Esto cambia radicalmente la perspectiva psicológica y física del paciente", destacó el especialista.

Puntos clave del nuevo paradigma:

Medicina de precisión: los nuevos fármacos orales atacan mecanismos específicos de la célula cancerígena sin dañar las células sanas.

Resultados globales: Argentina iguala hoy los resultados de supervivencia y remisión de los principales centros oncológicos del mundo.

Investigación traslacional: el intercambio entre los 300 expertos en Mendoza permite que los últimos descubrimientos lleguen de forma inmediata a los consultorios de todo el país.

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Entender la enfermedad: ¿A quiénes afecta?

Durante su intervención, el especialista brindó detalles pedagógicos sobre la Leucemia Linfática Crónica (LLC), explicando que se trata del tipo de cáncer de sangre más común en adultos.

"Generalmente afecta a pacientes de edad avanzada, con una media de diagnóstico alrededor de los 70 años, aunque también vemos casos en adultos más jóvenes", precisó el médico.

A diferencia de las leucemias agudas, la LLC suele tener una progresión más lenta, pero requiere un abordaje de precisión cuando la enfermedad muestra signos de actividad.

leucemia Generalmente, esta enfermedad afecta a pacientes de edad avanzada, con una media de diagnóstico alrededor de los 70 años.

Un tratamiento para todos

Una de las dudas más frecuentes en el consultorio es si estas innovaciones son aplicables a cualquier paciente. Pavlovsky fue contundente al respecto: la gran ventaja de las nuevas terapias orales es su versatilidad.

Perfil del paciente: al tener una toxicidad mucho menor que la quimioterapia, estos tratamientos son ideales para pacientes mayores que suelen tener otras patologías (hipertensión, diabetes o problemas cardíacos) y que antes no toleraban los químicos tradicionales.

Sin distinción de riesgo: las terapias dirigidas han demostrado ser efectivas, incluso, en pacientes con alteraciones genéticas de alto riesgo, quienes históricamente tenían un pronóstico complejo con la medicina convencional.

17 de Abril de 2026, VI Congreso del Grupo Latinoamericano de Leucemia Linfocítica Crónica Miguel Pavlovski, director médico de Fundaleu. Foto: Cristian Lozano

El éxito de la "duración finita"

El referente de Fundaleu profundizó en los resultados alcanzados en Argentina con los esquemas de duración finita.

"El gran avance es poder ofrecer una terapia altamente efectiva por un tiempo determinado. Tras ese periodo, el paciente puede suspender la medicación con la certeza de un horizonte de finalización, manteniendo la enfermedad en remisión y recuperando su rutina habitual", destacó.

Mendoza, capital científica

La realización de este congreso en suelo mendocino, con el aval de la Sociedad Argentina de Hematología (SAH), ratifica que el país no solo es un receptor de tecnología, sino un generador de conocimiento.

El intercambio entre más de 300 expertos asegura que el estándar de cuidado en Argentina sea, hoy por hoy, idéntico al de las principales potencias médicas del mundo.