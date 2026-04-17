Leucemia: médicos profundizan en Mendoza sobre tratamientos que superan a la quimioterapia.

La provincia de Mendoza se posicionó esta semana como el epicentro de la hematología global. Más de 300 médicos de renombre internacional participan del VI Congreso del Grupo Latinoamericano de Leucemia Linfocítica Crónic , un encuentro clave para definir el futuro del tratamiento, la de mayor prevalencia en adultos.

El evento, organizado por el Latin American Group on Chronic Lymphocytic Leukemia (LAG-CLL) con el respaldo de la Sociedad Argentina de Hematología (SAH) , no solo es una actualización académica, sino la confirmación de un cambio de era: el paso definitivo de la quimioterapia hacia la medicina de precisión.

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Durante el encuentro, los especialistas profundizaron en cómo los tratamientos orales y las terapias dirigidas están superando en eficacia y seguridad a la quimioterapia tradicional .

Leucemia Linfocítica Crónic, un encuentro clave para definir el futuro del tratamiento.

17 de Abril de 2026, VI Congreso del Grupo Latinoamericano de Leucemia Linfocítica Crónica

La gran diferencia radica en que estas nuevas moléculas atacan específicamente a las células enfermas, preservando la salud del resto del organismo.

"No estamos ante una promesa, sino ante una realidad que ya se aplica: tratamientos de duración finita que permiten al paciente lograr la remisión y dejar de medicarse en plazos determinados", explicaron en el congreso.

Puntos destacados del encuentro:

Adiós a la toxicidad: las nuevas inmunoterapias reducen drásticamente los efectos secundarios en comparación con la quimioterapia.

Tratamientos finitos: se analizan protocolos donde el paciente recibe medicación oral por un tiempo cerrado (por ejemplo, un año) con resultados de excelencia.

Liderazgo regional: el evento fortalece la red de investigación en toda Latinoamérica, asegurando que los avances globales se implementen con éxito en la región.

Leucemia Linfocítica Crónic Las nuevas inmunoterapias reducen drásticamente los efectos secundarios en comparación con la quimioterapia.

Mendoza en la vanguardia científica

La elección de Mendoza como sede subraya la capacidad de Argentina para liderar discusiones científicas de alto nivel. Durante las jornadas de Congreso, la interacción entre investigadores locales y figuras internacionales elevó el estándar de cuidado para miles de pacientes.

El 6º LAG-CLL Meeting deja una conclusión contundente: la ciencia ha logrado que el tratamiento de la leucemia sea hoy más efectivo, menos invasivo y, sobre todo, más humano.