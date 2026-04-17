Leucemia: Mendoza busca potenciar la investigación clínica para salvar vidas.

En el marco del VI Congreso de Leucemia Linfocítica Crónica (ACLL 2026) , que reúne a más de 300 médicoss de todo el mundo, la provincia de Mendoza se posicionó no solo como una sede de excelencia académica, sino como un polo con un potencial subexplotado en el área científica.

El mensaje de los expertos es claro: la investigación local es la llave para garantizar el acceso a tratamientos que hoy están revolucionando la hematología mundial.

Leucemia: médicos profundizan en Mendoza sobre tratamientos que superan a la quimioterapia

Revolución en la lucha contra la leucemia: expertos confirman el fin de la quimioterapia tradicional en Mendoza

María Laura Viudez , médica hematóloga del Hospital Central y del Centro COIR-FUESMEN, en diálogo con Sitio Andino, puso el foco en una realidad que Mendoza busca revertir.

17 de Abril de 2026, VI Congreso del Grupo Latinoamericano de Leucemia Linfocítica Crónica

A pesar de contar con profesionales e infraestructura de alto nivel, la provincia representa actualmente solo el 2% de la investigación clínica en Argentina .

"Nuestro objetivo es crecer y representar un porcentaje mucho más alto", afirmó Viudez, quien integró el comité organizador del evento. La especialista subrayó que la investigación no es solo un proceso académico, sino una herramienta de salud pública directa.

17 de Abril de 2026, VI Congreso del Grupo Latinoamericano de Leucemia Linfocítica Crónica María Laura Viudez, médica hematóloga del Hospital Central y del Centro COIR-FUESMEN. Foto: Cristian Lozano

"En países donde existen barreras económicas para acceder a medicamentos de última generación, la investigación clínica salva vidas. Permite que el paciente acceda a drogas que de otra forma serían inalcanzables", explicó la médica mendocina.

Además del beneficio directo para el paciente, Viudez destacó que participar en ensayos clínicos eleva el nivel de conocimiento de todo el ecosistema sanitario local, desde los coordinadores de estudio hasta los médicos investigadores, preparando a la provincia para el futuro de la medicina de precisión.

Un cambio de paradigma: el fin de la quimioterapia

Por su parte, Silvana Cugliari, referente del Instituto Roffo de Buenos Aires y coordinadora del Congreso, coincidió en que el país atraviesa una era de transformación profunda.

Según la experta, la Leucemia Linfocítica Crónica ha sido el modelo perfecto de cómo la ciencia puede desplazar a tratamientos invasivos.

"Hemos superado la era de la inmunoquimioterapia para pasar a la era moderna de las terapias dirigidas", señaló Cugliari.

Estos nuevos tratamientos, que ya están disponibles en Argentina, actúan sobre blancos moleculares específicos, inhibiendo el origen de la patología con mayor efectividad y una tolerancia mucho mejor por parte del paciente.

17 de Abril de 2026, VI Congreso del Grupo Latinoamericano de Leucemia Linfocítica Crónica Silvana Cugliari, referente del Instituto Roffo de Buenos Aires y coordinadora del Congreso. Foto: Cristian Lozano

Datos y desafíos federales

El Congreso, que por primera vez se realiza en Mendoza, busca también abordar las brechas de equidad en el país. Durante las jornadas se presentaron datos del Registro argentino de Leucemia, que ya cuenta con información de casi 300 pacientes para entender las características particulares de la población local y compararlas con las de Europa o Estados Unidos.