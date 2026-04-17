Una camioneta híbrida revoluciona el sector automotriz en Mendoza: así es la BYD Shark DMO

Mendoza fue el escenario elegido para el desembarco de la nueva camioneta BYD Shark DMO , con el acompañamiento de Territorio Yacopini en un evento exclusivo en el Valle de Uco . Con tecnología híbrida y alto rendimiento, la pickup busca posicionarse como una de las grandes novedades del mercado .

En la Estancia El Totoral , en Las Carreras , Tupungato , Sitio Andino asistió al evento en el que más de 350 invitados participaron de distintas actividades. El eje estuvo puesto en el test drive, con dos circuitos diseñados para poner a prueba las capacidades del vehículo, uno guiado por pilotos oficiales y otro de manejo libre para los asistentes.

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La propuesta se completó con gastronomía regional, vinos y un entorno relajado , pensado para que los invitados pudieran conocer el vehículo en profundidad. La jornada incluyó además la exposición de directivos de la marca y un espacio de interacción directa con el producto .

En cuanto a sus prestaciones, la BYD Shark DMO se posiciona como una de las pickups más innovadoras del mercado . Cuenta con una potencia combinada de 437 CV gracias a sus tres motores , dos eléctricos con tracción integral y uno a combustión de 1.5 litros . A esto se suma una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 5,7 segundos , un dato poco habitual en su categoría. Su propuesta combina eficiencia eléctrica, capacidad de remolque y desempeño tanto en ciudad como en terrenos exigentes .

Yacopini-Camioneta-17.abril Tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 5,7 segundos. Foto: Sitio Andino

El presidente de Territorio Yacopini, Adrián Yacopini, destacó la importancia del lanzamiento en la provincia: “Que hayan elegido Mendoza para este lanzamiento nacional nos llena de orgullo. Las expectativas son muy altas y la preventa ya muestra resultados positivos”.

Además, remarcó el perfil del vehículo: “Es una camioneta con mucha tecnología, confort y autonomía. La experiencia real se completa al manejarla”.

Yacopini-Camioneta-17.abril Los representantes de la marca tienen grandes expectativas con la nueva camioneta. Foto: Sitio Andino

Por su parte, el director comercial de BYD Argentina, Bernardo Fernández Paz, definió el posicionamiento de la marca: “BYD representa innovación, tecnología y una propuesta distinta en el mercado argentino. En muy poco tiempo logramos posicionarnos entre las marcas más relevantes”.

Sobre la Shark, agregó: “Es un producto que genera orgullo. Una vez que la manejás, entendés el diferencial que ofrece ”.

También destacó la infraestructura de carga, con puntos disponibles en concesionarios y estaciones asociadas, además de los cargadores incluidos con el vehículo, que permiten una carga doméstica o rápida con autonomía eléctrica suficiente para el uso diario.

SHARK-17 ABRIL BYD SHARK DMO ya se encuentra disponible y tiene un valor oficial de USD 59.990. Foto: gentileza

Para concluir, el country manager de BYD en el país, Christian Kimelman, subrayó el valor estratégico del modelo: “Este lanzamiento marca nuestro ingreso a un segmento clave como el de las pickups, con una propuesta que combina potencia y eficiencia ”.

En relación con Mendoza, remarcó la importancia del mercado local: “Es una provincia clave, con un socio estratégico como Yacopini y un público que valora la eficiencia y el costo de uso. BYD propone una compra inteligente, con bajo mantenimiento y una larga vida útil”.