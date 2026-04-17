Una camioneta híbrida revoluciona el sector automotriz en Mendoza: así es la BYD Shark DMO

Mendoza fue el escenario elegido para el desembarco de la nueva camioneta BYD Shark DMO, con el acompañamiento de Territorio Yacopini en un evento exclusivo en el Valle de Uco. Con tecnología híbrida y alto rendimiento, la pickup busca posicionarse como una de las grandes novedades del mercado.
Un lanzamiento a la altura: evento, test drive y características
En la Estancia El Totoral, en Las Carreras, Tupungato, Sitio Andino asistió al evento en el que más de 350 invitados participaron de distintas actividades. El eje estuvo puesto en el test drive, con dos circuitos diseñados para poner a prueba las capacidades del vehículo, uno guiado por pilotos oficiales y otro de manejo libre para los asistentes.
La propuesta se completó con gastronomía regional, vinos y un entorno relajado, pensado para que los invitados pudieran conocer el vehículo en profundidad. La jornada incluyó además la exposición de directivos de la marca y un espacio de interacción directa con el producto.
En cuanto a sus prestaciones, la BYD Shark DMO se posiciona como una de las pickups más innovadoras del mercado. Cuenta con una potencia combinada de 437 CV gracias a sus tres motores, dos eléctricos con tracción integral y uno a combustión de 1.5 litros. A esto se suma una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 5,7 segundos, un dato poco habitual en su categoría. Su propuesta combina eficiencia eléctrica, capacidad de remolque y desempeño tanto en ciudad como en terrenos exigentes.
El presidente de Territorio Yacopini, Adrián Yacopini, destacó la importancia del lanzamiento en la provincia: “Que hayan elegido Mendoza para este lanzamiento nacional nos llena de orgullo. Las expectativas son muy altas y la preventa ya muestra resultados positivos”.
Además, remarcó el perfil del vehículo: “Es una camioneta con mucha tecnología, confort y autonomía. La experiencia real se completa al manejarla”.
Por su parte, el director comercial de BYD Argentina, Bernardo Fernández Paz, definió el posicionamiento de la marca: “BYD representa innovación, tecnología y una propuesta distinta en el mercado argentino. En muy poco tiempo logramos posicionarnos entre las marcas más relevantes”.
Sobre la Shark, agregó: “Es un producto que genera orgullo. Una vez que la manejás, entendés el diferencial que ofrece ”.
También destacó la infraestructura de carga, con puntos disponibles en concesionarios y estaciones asociadas, además de los cargadores incluidos con el vehículo, que permiten una carga doméstica o rápida con autonomía eléctrica suficiente para el uso diario.
Para concluir, el country manager de BYD en el país, Christian Kimelman, subrayó el valor estratégico del modelo: “Este lanzamiento marca nuestro ingreso a un segmento clave como el de las pickups, con una propuesta que combina potencia y eficiencia ”.
En relación con Mendoza, remarcó la importancia del mercado local: “Es una provincia clave, con un socio estratégico como Yacopini y un público que valora la eficiencia y el costo de uso. BYD propone una compra inteligente, con bajo mantenimiento y una larga vida útil”.