Cartillas fantasma: cada vez son menos los médicos que reciben prepagas en Mendoza. Imagen creada con IA

Pedir turnos en Mendoza y escuchar "no recibimos prepagas " es una constante que dio lugar a las "cartillas fantasma". Estos listados incluyen médicos especialistas que, en la práctica, se bajaron del sistema o exigen copagos para alcanzar la consulta ética. El fenómeno vacía las cartillas, dejando la atención mayoritariamente en manos de profesionales novatos.

Esta fragmentación del sistema no es caprichosa. "Muchos especialistas ya no pueden sostener su trabajo con los valores que pagan las prepagas ; es consecuencia de honorarios atrasados, pagos demorados e inflación", explicó a Sitio Andino José Lodovico Palma , titular del Círculo Médico de Mendoza.

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Según los profesionales, el sistema actual se ha vuelto "obsoleto" y ha transformado el honorario médico en una variable de ajuste.

A los bajos montos que perciben los médicos, se suma la demora financiera. "Swiss Medical, una de las prepagas más prestigiosas, paga a 90 días ", denunció Sandra, médica clínica.

Médicos en crisis: la mayoría de los especialistas no puede sostener sus trabajos con los valores que pagan las prepagas.

Esta situación se repite en todo el sector, donde los pagos suelen concretarse entre 60 y hasta 120 días después de realizada la consulta.

"En casi dos años ha aumentado todo muchísimo y lamentablemente no puedo pagar las cuentas con el Juramento Hipocrático", sentenció Jasmin, médica clínica, y agregó: "El honorario médico se transformó en una variable de ajuste, en un medio con insumos de salud cada vez más caros. Y se perdió el valor de lo que implica la práctica médica, tanto en responsabilidad como en tiempo de atención. Y eso nos lleva a la precarizacion laboral".

Por su parte, Federico, Psicólogo infanto-juvenil, destacó que esta distorsión respecto a los valores de referencia de los colegios profesionales hace que atender por cartilla "no termine siendo redituable".

Medicos - 129918 Atender por cartilla médica no es redituable para los médicos.

El rol de los "novatos" y el impacto en la calidad

¿Por qué las cartillas no se vacían por completo? La respuesta es generacional. Para los médicos recién recibidos, las obras sociales funcionan como una "puerta de entrada".

"Permite construir una base de pacientes y generar experiencia clínica", señaló la psicóloga Cecilia.

Sin embargo, esta permanencia forzada afecta la atención. Para alcanzar un ingreso digno con honorarios bajos, muchos profesionales deben acortar la duración de las sesiones o aumentar la cantidad de pacientes por hora. "Se vuelve más difícil sostener un espacio individualizado y profundo", advirtió la especialista.

psicologo, psicologa, psicologia.jpg Otra mirada: para los médicos recién recibidos, las obras sociales funcionan como una "puerta de entrada".

Un sistema que expulsa al paciente

El resultado final es un paciente que paga cuotas altísimas, pero no encuentra especialistas, viéndose obligado a recurrir al pago particular a pesar de tener cobertura.

"La precarización del trabajo médico termina deteriorando todo el sistema de salud", concluyó Palma.

Ante la falta de respuestas en lo público y lo privado, la atención particular -con o sin sistema de reintegro- parece ser el único refugio para quienes buscan especialistas con trayectoria en la Mendoza de 2026.

Alejandro Bermejo, clinica de cuyo.jpg Foto: Yemel Fil

El ranking del atraso: quiénes pagan más y quiénes menos en Mendoza

Los datos oficiales de las liquidaciones correspondientes a marzo de 2026 revelan una brecha abismal entre las distintas prestadoras y el valor ético de una consulta particular, que hoy se sitúa en los $40.000.

Las que presentan mejores valores:

De acuerdo al reporte de marzo, solo un puñado de entidades supera los $27.000 por consulta, aunque siguen lejos del cobro particular:

La Segunda A.R.T.: $29.295,60.

$29.295,60. Medinth S.A. (Victoria ART): $29.000,00.

$29.000,00. OSSEG: $28.061,07.

$28.061,07. Nobis: $27.367,06.

$27.367,06. O.S.F.A.T.L.Y.F.: $27.268,94.

Las que menos pagan:

En el extremo opuesto, algunas de las obras sociales y prepagas con mayor cantidad de afiliados en la provincia presentan los montos más bajos: