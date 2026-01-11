11 de enero de 2026
Controles viales

Aprehendieron a dos conductores alcoholizados durante patrullajes preventivos en Ciudad

El resultado de los test de alcoholemia fue positivo y elevado para ambos conductores: circulaban con hasta cinco veces más de lo permitido.

Alcoholemia positiva: detuvieron a conductores durante controles en Ciudad.

 Por Celeste Funes

En el marco de operativos de prevención y control, la Policía de Mendoza aprehendió a dos conductores que circulaban con alcohol en sangre en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza. Los procedimientos se realizaron durante la tarde y noche, con intervención de personal policial y de Tránsito Municipal.

Patrullajes preventivos permitieron detectar a dos conductores alcoholizados

El primer hecho ocurrió alrededor de las 18:25, bajo jurisdicción de la Comisaría 6°, en la intersección de calle Jorge A Calle y Boulogne Sur Mer, en Capital. Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Capital, que realizaban maniobras preventivas, detuvieron la marcha de una motocicleta Honda que circulaba sin luces reglamentarias.

Al entrevistar al conductor, identificado como F. R., de 31 años, los uniformados constataron que se encontraba en estado de ebriedad. Posteriormente, personal de Tránsito Municipal realizó el dosaje de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,09 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esta situación, se labraron las actuaciones contravencionales correspondientes.

El segundo procedimiento tuvo lugar cerca de las 20:50, en jurisdicción de la Comisaría 1, en la esquina de calle Perú y Gutiérrez, también en Ciudad. En este caso, personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) detectó un automóvil Nissan que realizaba maniobras peligrosas durante un patrullaje preventivo.

Tras detener la marcha del vehículo, los efectivos entrevistaron al conductor, G. U., de 46 años, y comprobaron que conducía bajo los efectos del alcohol. Tránsito Municipal efectuó el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 2,50 g/L. Al igual que en el primer caso, se inició el proceso contravencional correspondiente.

