Parapentista sufrió un accidente en el Cerro Arco y fue rescatado por la Policía

Durante la mañana del sábado, rescataron a un parapentista accidentado en el Cerro Arco. En esta nota, te contamos todos los detalles del hecho.

Por Sitio Andino Policiales

Durante la mañana de este sábado, cerca de las 10:30, equipos de rescate lograron asistir a un parapentista que sufrió un accidente en el Cerro Arco. El episodio ocurrió en la ladera noreste. Afortunadamente, el hombre fue atendido y se encuentra fuera de peligro.

Según informaron fuentes oficiales, durante la mañana personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), que realizaba tareas operativas en el Cerro Arco, fue alertado sobre un incidente en la ladera noreste, a la altura de la base del helipuerto, donde un ciudadano (F.G.) sufrió una caída mientras practicaba parapente.

De inmediato, los efectivos se dirigieron al lugar y lograron localizar al hombre, quien presentaba escoriaciones en el rostro y una herida cortante en la frente. Ante este cuadro, se activó el protocolo correspondiente y se dispuso un trabajo coordinado entre distintas dependencias policiales para su asistencia y rescate.

Mientras se aguardaba la llegada de las unidades especializadas, el personal interviniente adoptó las medidas de seguridad necesarias, inmovilizando al herido con collarín cervical y entablillado, lo que permitió estabilizarlo y ponerlo fuera de peligro.

Minutos después, arribó la Patrulla de Rescate junto a un médico, quien diagnosticó politraumatismos varios y una pérdida de conocimiento. Finalmente, se solicitó la intervención del helicóptero Halcón 1, que trasladó al herido por vía aérea al Hospital Central, donde ingresó cerca de las 12 del mediodía.

