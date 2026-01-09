Guaymallén investiga a los responsables de la combi que circuló por la vereda: evalúan sanciones económicas y penales

Investigan a los responsables de la conducción peligrosa en Guaymallén.

La Municipalidad de Guaymallén calificó como una falta gravísima el accionar del conductor de una combi que fue filmada circulando a gran velocidad por la vereda en el distrito de Villa Nueva , en una zona residencial cercana a una plaza barrial. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales y motivó una investigación administrativa y judicial .

Desde la comuna confirmaron que ya se iniciaron actuaciones para identificar al responsable y advirtieron que el caso podría derivar en sanciones económicas severas, inhabilitación para conducir y eventuales consecuencias penales .

Cultura y entretenimiento Guaymallén homenajea a Pepe Cibrián Campoy en la llegada del Circo Rodas

Innovación en control de plagas Iscamen libera mosquitos machos estériles en Guaymallén para combatir el dengue

Según explicó el secretario de Gobierno de Guaymallén, Ignacio Conte , las imágenes muestran a un grupo de hombres circulando por la vereda como si se tratara de una broma , en un sector donde habitualmente transitan vecinos y niños.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Policiales | Majenaban por la vereda en Guaymallén como si nada En las últimas horas se viralizó un video en el que un vehículo avanza por la vereda en Villanueva, en una zona residencial con plaza y alta presencia de niños. El propio grupo involucrado lo subió a TikTok, lo que permitió su rápida identificación y el inicio de acciones oficiales. Desde el Gobierno calificaron el hecho como una situación de “impotencia y miedo” y remarcaron el riesgo extremo para terceros que implicó la maniobra. La multa podría alcanzar varios millones de pesos, según determine el juez administrativo. Además, el material reunido podría derivar en una causa penal por manejo imprudente, con posibles penas de inhabilitación para conducir. #Guaymallén #Tránsito #Imprudencia #SeguridadVial #Mendoza"

“Lo que a ellos les pareció divertido pone en peligro la vida de los vecinos ”, remarcó el funcionario en diálogo con Noticiero Andino. Recalcó que se trata de una zona muy concurrida y considerada segura , donde los chicos suelen jugar sin supervisión constante de adultos.

Embed - MANEJARON UNA COMBI POR LA VEREDA DE UNA ZONA RESIDENCIAL

El funcionario confirmó que el Municipio trabaja activamente para reconstruir el recorrido del vehículo y dar con los responsables. Para ello, ya se recopilan imágenes de al menos cuatro o cinco cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

El objetivo inmediato es determinar con precisión el día y la hora del hecho para avanzar con la identificación del conductor. Además, la comuna solicitó colaboración a barrios privados cercanos, que ya aportaron material fílmico para el análisis.

Lo que a ellos les pareció divertido pone en peligro la vida de los vecinos Lo que a ellos les pareció divertido pone en peligro la vida de los vecinos

Qué sanciones arriesgan los que viajaban en una combi por la vereda en Guaymallén

Desde el Ejecutivo municipal fueron contundentes en la calificación del hecho. “Es una falta gravísima”, sostuvo Conte, y explicó que la conducta podría encuadrar en un concurso de infracciones, ya que se habrían cometido múltiples violaciones a la normativa de tránsito en un solo acto.

Este encuadre permitiría agravar la sanción económica, que será definida por los jueces de Tránsito, una vez identificado el conductor.

Municipalidad de Guaymallén, fachada, edificio La Municipalidad de Guaymallén inició una investigación por la conducción peligrosa de una combi por la vereda. Foto: Cristian Lozano

En paralelo a la investigación municipal, el Ministerio de Seguridad confirmó que analiza el material difundido en redes sociales y no descarta iniciar una compulsa por conducción temeraria.

Se trata de un delito que puede implicar penas de prisión de entre seis meses y tres años, además de una inhabilitación para conducir de dos a seis años, en caso de comprobarse la responsabilidad del conductor.

Desde el Municipio indicaron que ya existe articulación con los organismos provinciales, en función de la gravedad del hecho y del riesgo generado en una zona residencial.

Prevención y llamado a la responsabilidad

Conte reconoció que la imprudencia al volante continúa siendo uno de los principales desafíos en materia de seguridad vial y subrayó la necesidad de reforzar las campañas de concientización.

“No podemos tener un agente de tránsito por cuadra”, explicó, y advirtió que muchas situaciones que suelen calificarse como accidentes son en realidad consecuencia directa de conductas imprudentes.

En ese sentido, cerró con un llamado a la reflexión: “Algo que a uno le parece divertido puede terminar arruinando la vida de otros y la propia”.