Iscamen libera mosquitos machos estériles en Guaymallén para combatir el dengue

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza ( Iscamen ) volvió al Barrio Vía Piana del distrito Belgrano, para hacer un nuevo ensayo de liberación de mosquitos machos estériles de Aedes aegypti, como parte de un esfuerzo conjunto entre el Iscamen, el Ministerio de Salud y Deportes, y el Municipio de Guaymallén . El objetivo de este ensayo es reducir la población del mosquito transmisor del dengue , zika y chikungunya .

El ensayo se lleva a cabo en las calles Victoria y Gutemberg , donde se han establecido una de las dos áreas de estudio ubicadas en el departamento: una con liberación de mosquitos estériles y otra solo con monitoreo. Ambas áreas están siendo monitoreadas con ovitrampas desde el año pasado para evaluar el impacto de la técnica del insecto estéril (TIE). Hubo una liberación anterior en el mismo punto en marzo de 2025.

En la zona hay 69 ovitrampas para hacer el control de los huevos. Hay otro punto del departamento, dónde no se ha realizado liberación de mosquitos estériles, en el que hay otras 69 ovitrampas, para comparar con las del Barrio Via Piana. De esta manera se realiza el análisis de la efectividad de la técnica.

La primera tanda de liberaciones de machos estériles fue realizado en 2024 en Godoy Cruz, San Martín y Guaymallén (en El Bermejo). Estos primeros ensayos permitieron ajustar los parámetros de los insectos, como la capacidad de vuelo y la longevidad, para asegurar que estuvieran adaptados a las condiciones climáticas de Mendoza.

Los machos no pican, sino que son las hembras las que necesitan las proteínas de la sangre, no tanto como alimento sino para producir huevos. Entonces la separación de pupas por sexo es un punto esencial en el proceso de producción de mosquitos, ya que asegura la liberación únicamente de insectos machos estériles. Estos, a diferencia de la hembra, se alimentan principalmente de néctar de flores y jugos de frutas.

Encabezaron la liberación de mosquitos la coordinadora del Iscamen Mónica López, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Guaymallén Ignacio Conte, y el subdirector de Salud de la comuna Marcelo Castillo.

image

Mantener las medidas de prevención

Más allá de los estudios científicos, la población debe mantener las medidas de prevención para evitar contraer dengue. No hay medicamentos que lo curen, la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores: latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados. También hay que tapar tanques, aljibes y/o cisternas y dar vuelta baldes, palanganas, tambores y cepillar frecuentemente portamacetas y bebederos.

Además, se recomienda cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada tres días. Recordar frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos.

image

También hay que mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados, limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos y verter agua hirviendo en las rejillas y colocarles tela mosquitera.

Para prevenir las picaduras de mosquitos, es necesario usar siempre repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase; utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre; colocar mosquiteros en puertas y ventanas y, cuando sea posible, usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones.

Poner especial atención en proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras. Utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales.

image

ISCAMEN: líder en el control de plagas con insectos estériles

El Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (Iscamen) ha sido pionero en el uso de métodos innovadores y sostenibles para el control de plagas, destacándose en el manejo de Aedes aegypti mediante la Técnica del Insecto Estéril (TIE). Esta técnica consiste en la cría masiva, esterilización y liberación de machos estériles en la naturaleza, lo que reduce la población del mosquito al evitar la reproducción.

La Bioplanta de Producción de Insectos Santa Rosa de Iscamen, es una de las más grandes de Sudamérica y del mundo. La planta tiene la capacidad de producir insectos de distintas especies y es la única de su tipo en el mundo con capacidad multipropósito para cría simultánea de varias líneas de insectos.

Desde 2024 el Iscamen viene desarrollando el estudio para disminuir las poblaciones de mosquitos Aedes Aegypti a través de la liberación de insectos machos estériles, que copulan con las hembras que luego ponen huevos no fecundados y de esta manera no nacen nuevos ejemplares.