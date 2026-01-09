Guaymallén avanza en la recuperación de calle Mathus Hoyos con un nuevo tramo

A través de su Plan de mejora de infraestructura urbana , el Municipio de Guaymallén avanza en la recuperación de Avenida Mathus Hoyos sumando un nuevo tramo. Estas tareas, que actualmente se extienden desde Allayme a Teniente 1º Ibanéz del distrito El Bermejo, comprenden nuevas veredas, cordón, cuneta y banquina, apeaderos, alcantarillas y rampas entre otros elementos de urbanización .

image

Esta batería de intervenciones está orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos, optimizando las condiciones de seguridad, movilidad y transitabilidad. También permitirán optimizar el sistema de riego en toda la zona de influencia. Esto se traduce en un significativo aporte al cuidado del agua y una sustancial mejora de la seguridad en esta zona con alto tránsito vehicular, tanto de particulares como de transporte público de pasajeros.