Guaymallén avanza en la recuperación de calle Mathus Hoyos con un nuevo tramo
Godoy Cruz ejecuta tareas de urbanización que incluyen apeaderos, rampas y optimización del riego, beneficiando a vecinos y al transporte público en la zona.
Recuperación de la Avenida Mathus Hoyos en Guaymallén.
A través de su Plan de mejora de infraestructura urbana, el Municipio de Guaymallén avanza en la recuperación de Avenida Mathus Hoyos sumando un nuevo tramo. Estas tareas, que actualmente se extienden desde Allayme a Teniente 1º Ibanéz del distrito El Bermejo, comprenden nuevas veredas, cordón, cuneta y banquina, apeaderos, alcantarillas y rampas entre otros elementos de urbanización.
Esta batería de intervenciones está orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos, optimizando las condiciones de seguridad, movilidad y transitabilidad. También permitirán optimizar el sistema de riego en toda la zona de influencia. Esto se traduce en un significativo aporte al cuidado del agua y una sustancial mejora de la seguridad en esta zona con alto tránsito vehicular, tanto de particulares como de transporte público de pasajeros.