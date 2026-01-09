9 de enero de 2026
{}
Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso

El Paso Internacional Los Libertadores reabrió este viernes con demoras en la ruta para cruzar a Chile. Cómo está ahora la situación.

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso.

Desde la madrugada comenzó a aumentar el flujo vehicular en la ruta, generando que deban detenerse en el parador de Uspallata para ordenar el tránsito.

espera uspallata cruce a chile b
Se registraron largas filas de autos.

Los vehículos fueron llevados desde Uspallata encapsulados en tandas de 200 hacia La Cuevas. Además, se espera la salida de 24 colectivos desde la Terminal de Ómnibus desde Mendoza hacia el paso.

espera uspallata cruce a chile
Vehículos detenidos en Uspallata.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

