Verano en Mendoza: cómo proteger la casa cuando queda sola durante las vacaciones

Durante las vacaciones de verano , muchas casas de Mendoza quedan desocupadas mientras sus dueños viajan. Para evitar robos o incidentes, especialistas recomiendan tomar medidas de seguridad simples y coordinadas con el entorno cercano. La prevención resulta fundamental para proteger el hogar y asegurar un regreso sin sobresaltos.

Casas deshabitadas por varios días pueden convertirse en blanco de robos si no se aplican medidas preventivas . La organización previa y la colaboración con vecinos ayudan a reducir riesgos. Además, se pueden implementar ciertas precauciones para disfrutar del " veraneo " sin preocupaciones por la inseguridad .

Por si no sabías Qué pasa si pongo ramas de romero en la ventana de mi casa: beneficios y significado

Antes de viajar es importante revisar el estado de puertas , ventanas , rejas y portones . Contar con cerraduras seguras y trabas adicionales reduce la posibilidad de ingreso forzado. También es recomendable prestar atención a sectores menos visibles, como patios internos o accesos secundarios, que suelen ser los primeros puntos elegidos por intrusos.

Apoyo vecinal, uso de tecnología y prevención básica son claves para cuidar el hogar cuando queda vacío durante las vacaciones.

Las señales de ausencia prolongada , como correspondencia acumulada , luces apagadas por varios días o persianas bajas, pueden alertar a posibles delincuentes. Mantener cierta apariencia de actividad en la vivienda contribuye a prevenir robos. Retirar el correo, mover cortinas o mantener algunos sectores iluminados son medidas simples y efectivas.

No anunciar el viaje en redes sociales

Publicar fotos, ubicaciones o fechas de salida en redes sociales mientras la casa está sola puede incrementar el riesgo. Los especialistas aconsejan compartir contenidos una vez concluido el viaje, evitando difundir información sobre tiempos o destinos que puedan ser utilizados maliciosamente por desconocidos.

selfie, foto, autorretrato, mujer.jpg Se recomienda no compartir fotos o datos del viaje en tiempo real en redes sociales.

Asimismo, esta medida de seguridad también puede implementarse en el día a día para evitar sufrir robos o poner en riesgo nuestra integridad cuando no estamos en casa.

Apoyo de vecinos o familiares

Contar con la colaboración de un vecino, amigo o familiar sigue siendo una de las formas más efectivas de protección. Que alguien pase regularmente por la vivienda, ventile ambientes, recoja correspondencia o permanezca algunos días ayuda a generar movimiento y a detectar cualquier situación inusual. También se sugiere dejar un teléfono de contacto ante emergencias.

Uso de temporizadores y tecnología básica

Los temporizadores permiten encender luces o radios en horarios programados, simulando presencia dentro del hogar. A esto se suman soluciones tecnológicas accesibles como cámaras de seguridad, alarmas o timbres inteligentes que brindan la posibilidad de monitorear la vivienda a distancia desde un dispositivo móvil, sin necesidad de grandes inversiones.

Custodia responsable de llaves

Las llaves del hogar deben quedar únicamente en manos de personas de extrema confianza. Se desaconseja guardarlas en lugares visibles o habituales como macetas, buzones o debajo de alfombras, ya que son los primeros sitios que revisan los delincuentes. También se sugiere evitar entregar duplicados innecesarios.

cámara de seguridad.jpeg En el mercado existen cámaras y timbres inteligentes económicos que permiten monitorear el hogar a distancia. Foto: archivo.

Cuidado del exterior y espacios visibles

Un jardín descuidado, plantas secas o residuos acumulados pueden transmitir sensación de abandono. Mantener el exterior de la vivienda en condiciones contribuye a evitar sospechas. En edificios, se recomienda informar la ausencia al encargado, para que controle ingresos desconocidos y movimientos en espacios comunes.

Protección de objetos de valor

Antes de salir es importante resguardar documentos, dinero, joyas y artículos electrónicos. Guardarlos en cajas fuertes o en sitios no visibles reduce pérdidas en caso de robo. También se sugiere elaborar un listado o registro fotográfico de pertenencias, lo que puede resultar útil ante eventuales trámites con seguros de hogar.

Desconexión de servicios y aparatos

Cerrar las llaves de gas y agua, y desconectar electrodomésticos, ayuda a prevenir accidentes domésticos durante la ausencia. Estas medidas reducen riesgos de pérdidas, cortocircuitos o fugas mientras la casa permanece cerrada, especialmente durante períodos prolongados.

WhatsApp.jpg Las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram también pueden ser efectivas para compartir información sobre posibles casos de robo en barrios.

Comunicación y alerta comunitaria

Avisar la ausencia a vecinos cercanos o al encargado del edificio permite que estén atentos a movimientos extraños o ruidos inusuales. En caso de detectar alguna situación sospechosa, pueden dar aviso inmediato a la Policía o a los propietarios.

La prevención comunitaria continúa siendo una herramienta clave para reforzar la seguridad barrial. Las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram también pueden ser efectivas para compartir información sobre posibles casos de robo.

Aplicar estas medidas preventivas no requiere grandes gastos, sino organización y apoyo del entorno. La seguridad del hogar depende en gran parte de la planificación previa antes de emprender el viaje.