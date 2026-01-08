8 de enero de 2026
Sitio Andino
Desarticulan en Maipú a una banda que robaba motos y autos bajo amenazas

La organización operaba con un modus operandi reiterado y actuaba bajo amenazas con armas de fuego. Efectivos policiales secuestraron elementos de interés para la causa.

Dos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
La Policía de Mendoza logró desarticular una banda dedicada al robo de motocicletas y automóviles que operaba en el departamento de Maipú, tras una investigación iniciada a mediados de 2025. Como resultado del operativo, dos hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

La causa se inició a partir de una serie de hechos delictivos que motivaron la intervención de personal de la División Sustracción Automotores, cuyos investigadores lograron identificar un modus operandi reiterado en una zona específica del departamento. Según se determinó, los robos eran cometidos por dos o más individuos que, mediante amenazas con armas de fuego, sustraían los vehículos.

Allanamientos y primeras detenciones

En una primera etapa de la investigación, y luego de solicitar medidas judiciales, se realizaron allanamientos que permitieron la detención de uno de los sospechosos. Sin embargo, un segundo implicado permanecía prófugo, por lo que se intensificaron las tareas investigativas para dar con su paradero.

movil policial noche.png
Como resultado de nuevas diligencias judiciales, los efectivos lograron detener al segundo sospechoso en el departamento de Guaymallén, en el barrio Kilómetro 11. Este individuo registraba varios pedidos de captura emitidos por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Elementos secuestrados y una causa en curso

Durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis.

detención, robo, maipú
Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción Automotores, a cargo del fiscal Juan Manuel Bancalari, quien continúa con la investigación para determinar posibles nuevas vinculaciones.

