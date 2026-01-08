Desarticulan en Maipú a una banda que robaba motos y autos bajo amenazas

Dos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Por Sitio Andino Policiales







La Policía de Mendoza logró desarticular una banda dedicada al robo de motocicletas y automóviles que operaba en el departamento de Maipú, tras una investigación iniciada a mediados de 2025. Como resultado del operativo, dos hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

La causa se inició a partir de una serie de hechos delictivos que motivaron la intervención de personal de la División Sustracción Automotores, cuyos investigadores lograron identificar un modus operandi reiterado en una zona específica del departamento. Según se determinó, los robos eran cometidos por dos o más individuos que, mediante amenazas con armas de fuego, sustraían los vehículos.

Allanamientos y primeras detenciones En una primera etapa de la investigación, y luego de solicitar medidas judiciales, se realizaron allanamientos que permitieron la detención de uno de los sospechosos. Sin embargo, un segundo implicado permanecía prófugo, por lo que se intensificaron las tareas investigativas para dar con su paradero.

movil policial noche.png La Policía de Mendoza logró desarticular una banda dedicada al robo de motocicletas y automóviles Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Como resultado de nuevas diligencias judiciales, los efectivos lograron detener al segundo sospechoso en el departamento de Guaymallén, en el barrio Kilómetro 11. Este individuo registraba varios pedidos de captura emitidos por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Elementos secuestrados y una causa en curso Durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis. detención, robo, maipú Durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción Automotores, a cargo del fiscal Juan Manuel Bancalari, quien continúa con la investigación para determinar posibles nuevas vinculaciones.