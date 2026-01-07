Elecciones 2026 en Maipú: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

Elecciones 2026 en Maipú: qué se juega en el Concejo Deliberante.

Luego de que en octubre de 2025 se llevaran a cabo las elecciones legislativas nacionales, provinciales y departamentales en 12 municipios, el 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Maipú en estas elecciones 2026 .

El intendente de Maipú , Matías Stevanato, decidió que se vote la categoría departamental separado a las elecciones nacionales y provinciales ; por lo que la próxima cita con las urnas en ese departamento será el domingo 22 de febrero , al igual que Santa Rosa, Maipú, San Rafael, Luján de Cuyo y Rivadavia.

En esta oportunidad, se votará por la renovación de la mitad del Concejo Deliberante, es decir seis nuevos concejales para los próximo 4 años.

El Concejo maipucino tiene 12 bancas: 5 del oficialista Partido Justicialista, 5 de la Unión Cívica Radical, 1 de Libres del Sur y 1 del Partido Demócrata.

De estas, en estas elecciones se renovarán 2 bancas del PJ (la de Yamila Cerezo y Luis Acosta), 3 de la UCR (Gabriel López, Gladys Sánchez y Sergio Dragoni) y 1 de Libres del Sur (Analía Pallero).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Adrián Herrera Longo, Marcelo Guevara y Belén Banqueri (PJ), María Elisa Gómez y Marcos Flores (UCR), además de Alfredo Mancifesta (PD).

Quiénes pelearán por las bancas del Concejo Deliberante de Maipú

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (conformada por La Libertad Avanza, la UCR y el PRO)

De Blasis, María Ángeles

Ortega, José Fabián

López, Gabriel Esteban

Vicino, Camila Belén Lourdes

Brescia, Cristian Matías

Díaz de Manuelli, Sol Marina

José Fabián Ortega

Gabriel López

Fuerza Justicialista (lista del PJ, que responde al intendente)

Emiliano Sallei

Mariángeles García

Marcela Castello

Hernán Sartorio

Vanesa Perea

Gustavo De Blas

Frente Verde (Parto Verde + Libres del Sur)

Carlos Quiroz

Frente Libertario Demócrata (Partido Demócrata + Partido Libertario)

Catalina Garay Lira

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)