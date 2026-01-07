7 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
lo que tenés que saber

Elecciones 2026 en Maipú: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

El 22 de febrero se elegirá la mitad de los concejales en 6 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Maipú.

Elecciones 2026 en Maipú: qué se juega en el Concejo Deliberante.

Elecciones 2026 en Maipú: qué se juega en el Concejo Deliberante.

 Por Cecilia Zabala

Luego de que en octubre de 2025 se llevaran a cabo las elecciones legislativas nacionales, provinciales y departamentales en 12 municipios, el 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Maipú en estas elecciones 2026.

Lee además
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que estos operativos continuarán desarrollándose de manera sostenida
Plan de Seguridad

Operativos policiales de alto impacto en Mendoza: 18 aprehendidos en Maipú, Ciudad y San Martín
Muerte en Maipú: un hombre falleció tras ingresar a viviendas y ser retenido por vecinos.
Barrio San Antonio

Muerte en Maipú: un hombre falleció tras ingresar a viviendas y ser retenido por vecinos

En esta oportunidad, se votará por la renovación de la mitad del Concejo Deliberante, es decir seis nuevos concejales para los próximo 4 años.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Maipú

El Concejo maipucino tiene 12 bancas: 5 del oficialista Partido Justicialista, 5 de la Unión Cívica Radical, 1 de Libres del Sur y 1 del Partido Demócrata.

De estas, en estas elecciones se renovarán 2 bancas del PJ (la de Yamila Cerezo y Luis Acosta), 3 de la UCR (Gabriel López, Gladys Sánchez y Sergio Dragoni) y 1 de Libres del Sur (Analía Pallero).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Adrián Herrera Longo, Marcelo Guevara y Belén Banqueri (PJ), María Elisa Gómez y Marcos Flores (UCR), además de Alfredo Mancifesta (PD).

Quiénes pelearán por las bancas del Concejo Deliberante de Maipú

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza (conformada por La Libertad Avanza, la UCR y el PRO)

  • De Blasis, María Ángeles
  • Ortega, José Fabián
  • López, Gabriel Esteban
  • Vicino, Camila Belén Lourdes
  • Brescia, Cristian Matías
  • Díaz de Manuelli, Sol Marina
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ucrmendoza/status/2007503983368392842&partner=&hide_thread=false

Fuerza Justicialista (lista del PJ, que responde al intendente)

  • Emiliano Sallei
  • Mariángeles García
  • Marcela Castello
  • Hernán Sartorio
  • Vanesa Perea
  • Gustavo De Blas
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MatiasStevanato/status/2001091121972195705&partner=&hide_thread=false

Frente Verde (Parto Verde + Libres del Sur)

  • Carlos Quiroz

Frente Libertario Demócrata (Partido Demócrata + Partido Libertario)

  • Catalina Garay Lira

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)

  • Nicolás Cortez.
Temas
Seguí leyendo

Falleció el niño de 6 años que se electrocutó en su casa de Maipú mientras buscaba una pelota

Grave accidente en Maipú: un niño sufrió una descarga eléctrica en su vivienda

Temporada de Ruta: Juan Ignacio Goudailliez se quedó con el Gran Premio Aserradero Bucci

Un desperfecto provocó un incendio en una fábrica de chizitos en Maipú

Santa Rosa sorprende con una campaña creativa, barrial y sin protocolo rumbo al 22 de febrero

Estados Unidos capturó un petrolero ruso vinculado a Venezuela

El Gobierno de Mendoza inyectará casi $4.000 millones a programas de empleo

Volvió a hablar Trump: cierre de El Helicoide y acuerdo con el chavismo por el petróleo de Venezuela

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno de Mendoza inyectará casi $4.000 millones a programas de empleo
impulso

El Gobierno de Mendoza inyectará casi $4.000 millones a programas de empleo

Las Más Leídas

Acusaciones mutuas y fuertes contradicciones entre la familia de la víctima y La Turca
Videos

Violencia, acusaciones cruzadas y denuncias: el trasfondo del crimen de Guaymallén

Los videos de la fuerte granizada en Real del Padre: el gobierno resarcirá a los productores
Temporal

Cayó granizo en Real del Padre y Jaime Pratts: se activa el fondo compensador

El hallazgo se produjo en calle Victoria al 2400 video
Averiguación de muerte

El relato de un testigo tras el hallazgo de un cuerpo en Guaymallén: "Se estancaba y volvía a seguir"

Noelia Marzol estalla en Instagram: el polémico video de la bailarina que despertó indignación 
Furia en las redes

Noelia Marzol estalla en Instagram: el polémico video de la bailarina que despertó indignación

“Perdón, era necesario”: el mensaje del estafador de Chile que engañó a alrededor de 200 turistas. video
Fraude online

Chile: las insólitas disculpas del estafador que ofrecía alojamiento en Reñaca y engañó a cientos de personas