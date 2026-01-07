Elecciones 2026 en Maipú: qué se vota y quiénes son los candidatos al Concejo Deliberante

Luego de que en octubre de 2025 se llevaran a cabo las elecciones legislativas nacionales, provinciales y departamentales en 12 municipios, el 22 de febrero será el turno de la elección de concejales en 6 de los 18 departamentos. En esta nota te contamos qué se vota en Maipúen estas elecciones 2026.
Definimos la lista de concejales que acompañará la próxima etapa de Maipú.
Se trata de un equipo con un perfil profesional sólido, conformado con responsabilidad, planificación y una clara mirada de futuro. Preparado para sostener una gestión que da resultados, cuidar lo que… pic.twitter.com/9pLmb25oAD