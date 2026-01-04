Falleció el niño de 6 años que se electrocutó en su casa de Maipú mientras buscaba una pelota

Luego de permanecer cinco días internado en terapia intensiva , este sábado se confirmó el fallecimiento de Octavio Ferozzi , el niño de 6 años que se había electrocutado en su casa de Maipú mientras intentaba recuperar una pelota del techo .

El trágico episodio ocurrió durante la tarde del 30 de diciembre , en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Padre Vera y Vergara . Según se informó, el menor se subió al techo de la casa y, en ese momento, entró en contacto con un cerco eléctrico , lo que le provocó una fuerte descarga .

Octavio pertenecía al Club Deportivo Maipú y desde la institución lamentaron su fallecimiento en redes sociales. " Hoy el cielo ganó un ángel , Octavio Ferozzi dejaste una huella inmensa en nuestra instutición. Siempre te recordaremos goleador ", escribieron.

Tras el accidente, un llamado al 911 alertó sobre la grave situación y Bomberos Voluntarios acudieron de inmediato al lugar. Al arribar, el personal le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras aguardaban la llegada de la ambulancia.

Los médicos constataron que el niño presentaba una severa hemorragia pulmonar producto de la electrocución. Minutos después, fue trasladado de urgencia al hospital Paroissien, donde lograron estabilizarlo, y posteriormente fue derivado al hospital Notti, donde permaneció internado en estado crítico hasta que se conoció su fallecimiento.

Hospital Notti, internación, niños, pediatras, pediatría Los médicos constataron que el niño presentaba una severa hemorragia pulmonar producto de la electrocución Foto: Cristian Lozano

En el lugar del hecho trabajó personal de la Unidad de Investigaciones, Policía Científica y la empresa prestadora del servicio eléctrico. El caso quedó bajo la intervención de la Fiscalía de jurisdicción, que continúa con la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del hecho.